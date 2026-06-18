김영진 "출마 여부 당원에 달렸다는 건 한가한 이야기...李 성공 적임자여야"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"1인 1표제 이견 없어…당대표 후보, 李정부 성공 적임자여야"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 친명(친이재명)계 핵심 김영진 더불어민주당 의원이 18일 당내에서 제기된 '1인 1표제' 보완론과 관련해 현행 제도를 유지해야 한다는 입장을 밝혔다.

그러면서 당대표 연임 도전을 준비 중인 정청래 대표를 향해 "출마 여부가 당원에게 달려 있다거나 국민에게 달려 있다고 말할 때가 아니다. 그런 이야기는 한가한 이야기"라고 지적했다.

김영진 더불어민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB]

김 의원은 이날 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "원칙에 따라 당헌·당규가 개정이 됐고 전략지역에 대한 부분적 보정도 들어갔기 때문에 더 이상 손을 보는 것은 또 다른 논란을 가져올 수 있다"며 이같이 밝혔다.

김 의원은 1인 1표제가 이재명 당대표 시절부터 추진된 당원주권 강화 차원에서 마련된 제도라며 "국회의원이나 당원들 사이에 제도 자체에 대한 이견은 없다고 본다"고 말했다.

1인 1표제는 민주당 당대표 및 최고위원 선출 시 대의원과 권리당원에게 모두 똑같은 1인 1표의 가치를 부여한 제도이다.

정청래 대표의 연임 여부에 대해서는 "다음 주면 결정될 것"이라고 관측했다.

김 의원은 "본인이 현 시기에 당대표를 맡아서 이재명 정부의 성공을 이끌 수 있는 적임자인지 아닌지에 대한 정 대표 판단의 몫"이라고 말했다.

이어 "어떤 당대표 후보자라 하더라도 개인의 정치적 욕망이나 정치적 진로보다 중요한 것은 이재명 정부의 성공"이라며 "이재명 정부 2~3년 차는 전국 단위 선거가 없는 시기인 만큼 정부와 민주당이 성과를 내지 못하면 국민들의 엄중한 심판을 받을 수 있다"고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com