충북 장애학생 e페스티벌 18~19일 개최…디지털 역량·통합 교육 한자리

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = '2026 충북 장애학생 e페스티벌'이 18~19일 이틀간 충북특수교육원에서 열린다.

'AI로 여는 세상e! 무한한 가능성e!'를 주제로 열리는 이번 e페스티벌은 장애학생의 디지털 기초 소양과 정보화 역량을 강화하고 디지털 기반 융합 교육과 건강한 여가 활동을 지원하기 위해 마련됐다.

충북 장애학생 e페스티벌 포스터. [사진=충북교육청] 2026.06.18 baek3413@newspim.com

행사는 2026 전국 장애학생 e페스티벌 충북 대표 선발전을 겸해 운영되며 도내 특수학교 학생과 비장애학생, 지도 교사 등 170여 명이 참가한다.

참가자들은 e스포츠 대회, 정보 경진대회와 함께 다양한 체험 프로그램에 참여해 실력을 겨루고 디지털 문화를 직접 체험하게 된다.

행사 첫날인 18일에는 e스포츠 대회가 진행된다. 학생들은 FC 온라인, 폴가이즈, 모두의 마블, 팀파이트 택틱스, 닌텐도 스위치 배구, 저스트 댄스 2025 등 여러 종목에 출전해 그동안 갈고닦은 실력을 선보인다.

둘째 날인 19일에는 정보 경진대회가 펼쳐진다. 참가 학생들은 아래한글(ITQ), 파워포인트(ITQ), 스마트 검색, SW 코딩, 프레젠테이션, 로봇 코딩, 동영상 제작 등 다양한 분야에서 정보 활용 능력과 문제 해결 역량을 겨룬다.

생성형 인공지능 시대에 필요한 역량을 반영해 AI 종목을 새로 도입한 것도 특징이다.

최명옥 충북특수교육원장은 "이번 e페스티벌이 학생들의 디지털 소양과 정보 활용 능력을 높이고 장애학생과 비장애학생이 함께 소통하며 성장하는 의미 있는 배움의 장이 되길 바란다"고 말했다.

이번 대회에서 종목별로 우수한 성적을 거둔 학생들은 충북 대표로 선발돼 오는 9월 강원도 홍천에서 열리는 2026 전국 장애학생 e페스티벌 본선에 참가하게 된다.

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