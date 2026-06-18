삼성전자, 유럽서 헬스케어 비전 공개...AI가 건강 챙긴다

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 17일 프랑스 파리 비바테크 2026에서 AI 기반 삼성 헬스 중심 차세대 헬스케어 비전을 공개했다
- 모바일·웨어러블·TV·가전·파트너 기술을 연동해 개인 맞춤형 커넥티드 케어 경험을 선보였다
- 구글 제미나이 탑재 AI 냉장고와 아모레퍼시픽과 협업한 AI 뷰티 스크린 등 AI 연계 제품 체험 공간을 운영했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
파트너 기술까지 연동한 통합 건강관리 서비스 소개
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 지난 17일부터 20일(현지시간)까지 프랑스 파리에서 열리는 유럽 최대 스타트업·기술 박람회 '비바테크 2026'에 참가해 AI 기반 건강관리 플랫폼 '삼성 헬스'를 중심으로 한 차세대 헬스케어 비전을 공개했다.
삼성전자는 '더 건강한 내일로의 초대'를 주제로 모바일과 웨어러블, TV, 가전은 물론 파트너사 기술까지 연동한 '커넥티드 케어' 경험을 선보였다. 개인 맞춤형 건강 데이터와 AI 기술을 결합해 일상 속 건강관리 서비스를 제공하는 것이 핵심이다.
syu@newspim.com