한국청소년활동진흥원, 방학 중 취약청소년 성장지원 프로그램 운영

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전국 7개 국립청소년시설서 70여 개 프로그램

경계선지능·장애청소년 지원 규모 35% 확대

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국청소년활동진흥원(KYWA)은 여름방학을 맞아 오는 7월부터 8월까지 전국 7개 국립청소년시설에서 청소년 성장지원 프로그램 70여 개를 집중 운영한다고 18일 밝혔다.

이번 프로그램은 방학 기간 청소년 돌봄 공백을 줄이고 체험과 진로 탐색 기회 격차를 완화하기 위해 마련됐다. 학교가 문을 닫는 방학에는 사회적 지원이 필요한 청소년들이 학교와 지역사회를 통해 받던 지원이 상대적으로 줄어들 수 있다는 점을 고려했다.

국립청소년해양센터의 '선박퇴선' 프로그램에 참여 중인 청소년들의 모습. [사진=한국청소년활동진흥원]

KYWA는 전국 국립청소년시설의 공공 인프라와 청소년활동 전문 인력을 활용해 방학 중에도 청소년들이 안전하게 다양한 활동에 참여할 수 있도록 지원할 계획이다.

올해 프로그램은 청소년의 특성과 수요에 맞춰 자립 지원, 진로 탐색, 가족관계 회복, 정서 지원, 디지털 과의존 예방, 생태·과학 체험, 해양안전 교육 등으로 구성됐다.

주요 프로그램으로는 보호종료청소년의 자립 역량 강화를 돕는 '반딧불이캠프', 자살 유가족의 회복을 지원하는 '하트클리닉 가족캠프', 국가유공자 가족 대상 우주과학 체험 프로그램 '히어로즈 패밀리' 등이 있다.

생명과학 진로 체험 중심의 '바이오진로캠프', 해양안전과 선박 체험을 제공하는 '해(海)바라기캠프', 인터넷·스마트폰 과의존 예방을 위한 중독치유 프로그램, 생태복원 활동에 참여하는 'Eco-Challenge 캠프'도 운영된다.

7~8월 지원 규모는 지난해 1만5105명에서 올해 1만6642명으로 늘어난다. 특히 경계선지능 청소년과 장애 청소년 지원 규모는 지난해 1547명에서 올해 2090명으로 확대돼 전년보다 약 35% 증가한다.

전국 7개 국립청소년시설도 각 시설의 특화 분야에 맞춰 프로그램을 운영한다. 충남 천안 국립중앙청소년수련원은 보호종료청소년을 대상으로 승강기기능사 자격 취득을 지원하는 '반딧불이캠프'를 운영한다.

강원 평창 국립평창청소년수련원은 발달장애 청소년 가족을 위한 '강원 Stay Strong Together 캠프'를 마련하고 전남 고흥 국립청소년우주센터는 인구감소지역 청소년과 국가유공자 가족 등을 대상으로 우주과학 체험 기회를 제공한다.

전북 김제 국립청소년바이오생명센터는 교육복지학교 청소년과 그룹홈 청소년 등을 대상으로 진로·정서 지원 프로그램을 운영한다. 경북 영덕 국립청소년해양센터는 내륙지역 청소년과 장애청소년의 해양 체험 기회를 넓히는 '해바라기캠프'를 집중 운영한다.

경북 봉화 국립청소년미래환경센터는 인터넷·스마트폰 과의존 청소년을 위한 치유 프로그램과 환경교육을 진행하고 부산 국립청소년생태센터는 학교밖청소년, 학교부적응 청소년, 다문화가족 등을 대상으로 생태 체험 프로그램을 운영한다.

프로그램의 실효성을 높이기 위해 민간·공공 전문기관도 함께 참여한다. 초록우산어린이재단, 한국승강기안전공단, 이루다협회, 한국입양홍보회, 우리다문화장학재단, 강원특별자치도재활병원 등 20여 개 기관이 대상자 발굴부터 프로그램 운영까지 협력한다.

KYWA는 앞으로 국립청소년시설의 공공 인프라와 민간기관의 전문성, 지역 네트워크를 결합해 방학 기간 청소년 지원의 접근성과 효율성을 높일 방침이다. 이를 통해 지속 가능한 협력 모델도 확산해 나갈 계획이다.

손연기 한국청소년활동KYWA 이사장은 "방학은 누군가에게는 새로운 경험의 기회이지만 누군가에게는 돌봄과 체험의 공백이 커지는 시기이기도 하다"며 "KYWA은 사회적 지원이 필요한 청소년에게 더욱 촘촘한 성장 기회를 제공해 청소년 격차 해소에 앞장서겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com