부산항만공사, 유해 외래생물 유입 예방 총력…수입 공컨테이너 실태조사

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수입 공컨테이너 청결 및 불량 점검

조사 결과 물류 관리 개선 기초 자료

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산항만공사(BPA)가 붉은불개미 등 유해 외래생물 유입 예방에 총력을 기울이고 있다.

BPA는 해외에서 반입되는 공(空) 컨테이너를 매개로 한 유해 외래생물의 국내 유입을 예방하고 안전한 항만 물류환경을 조성하기 위해 '2026년 상반기 부산항 수입 공컨테이너 정기 실태조사'를 실시하고 있다고 17일 밝혔다.

부산항만공사가 해외에서 반입되는 공 컨테이너를 통한 유해 외래생물(붉은 불개미 등)의 국내 유입을 예방하기 위해 관계기관과 함께 부산항 수입 공(空) 컨테이너 정기 실태조사를 실시하고 있다.[사진=부산항만공사] 2026.06.17

이번 조사는 부산항만공사, 부산지방해양수산청, 부산세관, 농림축산검역본부 영남지역본부, 국립생태원, 컨테이너터미널 운영사 등으로 구성된 합동점검반이 맡는다.

점검반은 지난 11일부터 19일까지 약 2주간 북항 신선대부두(BPT)와 신항 4부두(HPNT)에서 수입 공컨테이너를 대상으로 현장 조사를 진행 중이다.

합동점검반은 컨테이너 내부에 생물이나 사체가 있는지, 붉은불개미 등 유해 외래생물이 서식하거나 존재할 가능성이 있는 요소가 있는지를 중점적으로 살핀다. 동시에 컨테이너 내·외부 청결 상태와 손상 여부를 확인해 청소·세척 이행, 수리·교환 필요 여부 등을 항목별로 점검하고 불량 공컨테이너 발생 현황과 정도를 조사한다.

조사 결과는 수입 공컨테이너 관리 수준을 높이기 위한 기초자료로 관련 기관과 터미널 운영사, 선사, 컨테이너 수리·세척 업계 등에 공유된다.

BPA는 2018년부터 축적한 기존 실태조사 자료와 이번 조사 결과를 비교·분석해 향후 수입 공컨테이너 간이검사 방법과 검사 체계, 관리 기준 개선 방안 마련에도 활용할 계획이다.

news2349@newspim.com