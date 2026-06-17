사천·진주, 정촌 연결도로 국가계획 반영 총력…접근성 개선·물류비 절감

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도로망 구축 필요성과 예타 통과 요청

서부경남 경제권·교통 편의 증대 기대

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시와 진주시가 정촌 간 도로사업의 국도계획 반영과 예타 통과를 위해 손을 잡았다.

경남 사천시와 진주시는 사천~진주 정촌 간 도로개설사업의 제6차 국도·국지도 건설계획 반영과 예비타당성조사 통과를 위해 공동 대응에 나섰다. 사진은 사천시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2023.12.28.

양 시는 최근 국회를 찾아 서천호·박대출 국회의원실을 방문하고, 사천~진주 정촌 간 도로개설사업의 필요성과 시급성을 설명하며 제6차 국도·국지도 건설계획 반영과 예비타당성조사 통과를 요청했다고 17일 밝혔다.

해당 사업은 두 도시를 잇는 간선도로망 구축으로, 접근성 개선과 교통 혼잡 완화, 물류비 절감 등에 기여할 것으로 예상된다. 우주항공산업과 항공국가산업단지 등 지역 전략산업 경쟁력 강화에도 영향을 미칠 것으로 전망된다.

사업이 완료되면 사천과 진주 간 생활·경제권 연계가 확대되고 서부경남 균형발전과 주민 교통 편의 개선 효과도 기대된다.

국회의원실 측은 사업 필요성에 공감하며 국가 도로망 확충과 지역발전을 위해 관련 절차에 협력하겠다는 입장을 밝혔다.

양 시는 관계기관과 협의를 이어가며 해당 사업이 제6차 국도·국지도 건설계획에 반영되도록 대응을 강화할 계획이다.

m25322532@newspim.com