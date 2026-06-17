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苏州亮相首尔国际旅游展 拓展韩国旅游市场新机遇

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纽斯频通讯社首尔6月17日电 近日，第41届首尔国际旅游展（SITF2026）在韩国首尔COEX开幕，苏州市文化广电和旅游局应邀参展，携苏州入境旅旅行商文创产品资源方等一同参展。

同期，还举办了中国苏州·韩国文旅交流暨旅游合作洽谈会，通过旅游资源展示、业界交流洽谈、市场对接合作等形式，积极链接韩国旅游业界资源，进一步提升苏州国际旅游目的地知名度和影响力。

【图片=苏州市文化广电和旅游局提供】

作为韩国重要的国际旅游专业展会之一，首尔国际旅游展汇聚了来自多个国家和地区的旅游主管机构、行业协会及旅游企业，是韩国旅游业界了解国际旅游市场的重要平台。展会期间，苏州围绕世界文化遗产、江南水乡、非遗体验、特色美食及城市生活方式等丰富资源开展宣传推广，全面展示苏州深厚的历史文化底蕴和独特的城市魅力。

现场重点推介了苏州园林、周庄古镇、同里古镇、平江历史街区、寒山寺、山塘街、太湖等代表性文旅资源，并结合拓印、珍珠等特色手作体验项目，让韩国旅游业界及市民游客近距离感受江南文化魅力。丰富多元的文旅产品和沉浸式互动体验吸引了众多参展嘉宾驻足交流，不少韩国旅游从业者对苏州文化体验类产品表现出浓厚兴趣。通过展会平台，苏州进一步提升了在韩国市场的曝光度和影响力，增强了韩国业界对苏州文旅资源的认知与了解。 

【图片=苏州市文化广电和旅游局提供】

同期，苏州还举办了中国苏州·韩国文旅交流暨旅游合作洽谈会，韩中文化旅游协会、K&M观光开发、哈拿多乐商旅、MST研究所等韩国旅游机构代表参加。 

会上，苏州重点推介了面向韩国市场打造的特色旅游产品，涵盖园林、水乡、非遗、美食、研学等多元业态，并结合昆曲体验、苏绣制作、汉服旅拍、苏帮菜体验等特色项目，全面展现苏州兼具传统文化底蕴与现代旅游活力的城市魅力，并围绕客源互送、产品开发、市场推广等领域开展深入交流，共同探索苏韩文旅合作新机遇。

【图片=苏州市文化广电和旅游局提供】

近年来，随着中国持续优化入境旅游政策，韩国市场已成为苏州重点开拓的国际客源市场之一。此次赴韩参展及交流活动，不仅进一步提升了苏州在韩国市场的知名度和影响力，也为深化两地旅游业界合作、拓展国际客源市场搭建了交流平台。

未来，苏州将持续深化与韩国旅游业界、文化机构及相关城市的交流合作，不断丰富入境旅游产品供给，提升国际化服务水平和城市品牌影响力，吸引更多韩国游客走进苏州、了解苏州、体验苏州，推动苏州入境旅游高质量发展。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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