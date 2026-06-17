장수군, 양파 재배 기계화 '성과'…생산성 향상 기대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

양파 줄기절단기 첫 현장 시연·기계화 표준모델 정착 추진

장기임대 농기계 지원 확대 통한 인력난 해소·경영 안정 도모

[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 추진 중인 양파기계화 우수모델 육성사업이 현장 적용 성과를 보이며 농촌 인력난 해소와 생산성 향상에 기여하고 있다.

장수군은 농촌 고령화와 인력 부족 문제 해결을 위해 추진한 양파기계화 우수모델 육성사업이 본격적인 성과를 거두고 있다고 17일 밝혔다.

양파 기계화 현장 점검[사진=장수군]2026.06.17 gojongwin@newspim.com

이 사업은 노동집약적인 양파 재배 과정을 기계화해 생산비를 절감하고 작업 효율을 높이기 위해 추진되고 있다.

군은 지난 12일 양파 재배 농가와 농기계 업체, 유관기관 관계자 등이 참석한 가운데 장기임대 농기계인 양파 줄기절단기의 첫 가동 및 현장 시연회를 개최했다.

이번 시연회는 지난해 관내 3개 작목반에 양파 정식기와 수확기, 줄기절단기 등 양파 재배 전 과정에 활용되는 기계화 장비 12종 44대를 장기임대 지원한 사업의 현장 적용 성과를 확인하기 위해 마련됐다.

참석자들은 본격적인 수확철을 앞두고 줄기절단기의 작업 성능과 효율성을 점검하고 안전한 운용 방안을 공유하는 등 양파 재배 기계화 정착 방안을 논의했다.

특히 최훈식 장수군수는 현장을 찾아 농업인들의 의견을 청취하고 기계화 장비 활용 상황을 점검하며 현장 중심의 농업 정책 추진 의지를 밝혔다.

장수군은 임대 농기계의 현장 활용도를 높이기 위해 기술지도와 모니터링을 지속하고 농업인의 경영 안정과 소득 증대를 위한 기계화 지원사업을 확대할 계획이다.

gojongwin@newspim.com