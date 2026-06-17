대전 서구, 여름철 재해취약지·다중시설 안전점검

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 서구가 집중호우와 시설물 안전사고에 대비해 재해 취약지역과 다중이용시설을 대상으로 현장 점검에 나섰다.

서구는 본격적인 여름철을 앞두고 지역 내 주요 시설물과 재해 우려 지역에 대한 안전 점검을 실시했다고 17일 밝혔다.

취약지역 안전 점검하고 있는 모습. [사진=대전 서구] 2026.06.17 nn0416@newspim.com

이번 점검은 최근 시설물 안전사고가 잇따르는 상황에서 교량과 대규모 점포 등 다중이용시설의 구조적 안전성을 확인하고 위험 요인을 사전에 차단하기 위해 추진됐다. 점검에는 서구 안전건설국장과 안전관리 자문단이 함께 참여했다.

점검반은 지난 11일 장안동 한마음의 집을 찾아 인명피해 우려 지역 관리 실태와 붕괴위험지역 정비사업 추진 상황을 살폈다. 집중호우 시 거동이 불편한 주민의 대피와 보호 체계가 제대로 작동할 수 있는지도 함께 확인했다.

이어 15일에는 봉곡과선교에서 지반 상태와 구조물 외관, 도로부 관리 상황 등을 점검했다. 16일에는 세이브존과 롯데백화점을 방문해 건축물 구조부의 균열·손상 여부, 내외부 마감 상태, 누수 여부 등을 살폈다.

서구는 점검 과정에서 확인된 경미한 사항은 현장에서 바로 조치하고, 보수·보강이 필요한 부분은 관리주체에 통보해 신속히 개선하도록 지도했다.

서구 관계자는 "여름철 재난과 안전사고에 대비해 재해취약지역과 주요 시설물 점검을 이어가고 있다"며 "전문가와 함께하는 현장 중심 점검으로 구민의 생명과 재산을 보호하겠다"고 말했다.

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