남원시 120민원봉사대, 장마철 대비 침수 취약지역 집중 정비

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마을안길·저지대 배수시설 사전 점검 통한 재해 예방 추진

불법 광고물·안전시설물 정비 병행...시민 안전 확보

[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시 120민원봉사대가 여름철 장마와 집중호우에 대비해 침수 취약지역을 중심으로 시민 안전 확보를 위한 사전 점검에 나섰다고 17일 밝혔다.

이번 점검은 지난 15일부터 2주간 진행된다. 집중호우 시 침수 우려가 있는 마을안길과 진입로, 저지대, 상습 침수 구역 등의 배수시설을 중점적으로 살펴보고 있다.

남원시 120민원봉사대가 여름 장마철에 대비해 취약지역 집중 점검을 벌이고 있다.[사진=남원시]2026.06.17 gojongwin@newspim.com

봉사대는 배수가 원활하지 않은 구간에 대해 현장 정비를 실시하는 한편 강풍으로 인한 안전사고를 예방하기 위해 불법 현수막과 광고물, 각종 안전시설물에 대한 점검 및 정비도 병행하고 있다.

또 자체 조치가 어려운 전문 배수시설 정비는 관련 부서와 연계해 신속히 처리할 계획이다.

그동안 시민 생활 불편 해소에 앞장서 온 120민원봉사대는 이번 집중점검을 통해 장마철 재해를 사전에 예방하고 시민들의 안전한 생활환경 조성에 힘을 쏟을 방침이다.

남원시 관계자는 "여름철 자연재해는 사전 예방과 신속한 대응이 무엇보다 중요하다"며 "철저한 현장 점검과 순찰 활동을 통해 시민 불편을 최소화하고 안전하고 쾌적한 도시환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com