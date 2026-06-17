한대희 군포시장 당선인 "시정기획단 '제안 ON'...시민 의견 폭넓게 청취"

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민선9기 시정, 시민의 목소리를 소중히 듣고 실제 체감할 수 있도록 준비

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 민선9기 군포시정의 준비를 맡고 있는 한대희 경기 군포시장 당선인의 시정기획단이 시민 의견을 수렴하기 위해 군포시청 홈페이지에 '민선9기 시정기획단 제안 ON' 코너를 만들었다고 17일 밝혔다.

한대희 군포시장 당선인 민선9기 시정기획단 운영. [사진=한대희 군포시장 당선인]

시정기획단에 따르면 '제안 ON'은 민선9기 시정 방향을 정립하기 위해 시민의 의견을 폭넓게 청취하고자 마련됐다.

시민은 누구나 군포시의 정책 제안, 불편 사항, 개선이 필요할 행정 서비스와 지역 현안에 대한 의견을 제안할 수 있다.

이번 의견 수렴은 시민 소통과 시민주권도시 구현을 위한 출발점으로 한대희 당선인은 필수적으로 시민의 목소리를 시정에 반영하겠다는 뜻을 여러 차례 강조했다.

시정기획단은 내부 검토 중심의 인수 절차에만 그치지 않고 시민 의견을 수렴하는 소통형 시정 준비 체계를 구축할 계획이다. 이를 통해 민선9기의 공약과 현안 사항을 점검하며 시민의 제안을 시정 방향 설정에 반영하는 가능성을 충분히 검토할 예정이다.

한대희 당선인은 "시민과 함께 시작하는 민선9기 시정은 시민의 목소리를 소중히 듣고 실제 변화를 체감할 수 있도록 철저히 준비할 것"이라고 말했다. 이어 그는 "변화는 행정의 노력에만 의존하지 않으며 시민들이 함께 군포의 미래를 만들어가는 마음으로 제안을 주시길 바란다"고 덧붙였다.

민선9기 시정기획단은 20일까지 운영되며, 다양한 분야에서 시민의 의견을 청취하고 주요 사업장도 방문할 계획이다. 시정기획단 측은 "시민의 의견은 민선9기 시정의 중요한 출발점"이라고 강조하며 참여를 요청했다.

1141world@newspim.com