새마을금고, 사회연대경제조직 25곳 육성…지역 상생사업 지원

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 새마을금고중앙회는 행정안전부, 함께일하는재단과 함께 '2026 MG희망나눔 사회연대경제조직 육성지원사업'에 참여할 조직 25곳을 선발하고 본격적인 지원에 나선다고 17일 밝혔다.

이번 사업은 지역 새마을금고와 사회연대경제조직 간 협력 모델을 발굴해 지역경제 활성화와 조직의 지속 가능한 성장을 지원하기 위해 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 새마을금고중앙회 전경 이미지 [사진=새마을금고중앙회] 2026.05.19 yunyun@newspim.com

선발된 조직은 오는 11월까지 지역 새마을금고와 함께 지역경제 활성화, 지역 커뮤니티 활성화, 지역 사회공헌 모델 개발 등 3개 분야의 상생협력 과제를 수행한다.

새마을금고중앙회는 참여 조직이 사업을 안정적으로 추진하고 경쟁력을 높일 수 있도록 맞춤형 성장지원금과 컨설팅을 제공한다. 참여 기관 간 교류 행사와 사업 홍보 등도 함께 지원할 예정이다.

새마을금고중앙회 관계자는 "지역 새마을금고와 사회연대경제조직이 함께 성장할 수 있는 협력 모델을 확대해 나가겠다"며 "앞으로도 지역사회에 실질적인 도움이 되는 사회공헌 사업을 지속해서 추진하겠다"고 말했다.

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