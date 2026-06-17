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최우식, 독립운동가 된다…'고래별' 문가영과 애틋한 청춘 로맨스

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  • 배우 최우식과 문가영이 17일 일제강점기 배경 tvN 새 드라마 '고래별' 출연을 확정했다
  • '고래별'은 1926년 경성을 배경으로 하녀 허수아와 독립운동가 강의현의 사랑과 청춘들의 조국 수호를 그린다
  • 허진호·유범상 감독과 최우식·문가영·허남준·유재명·강한나·김여진·공승연 등 막강 라인업으로 2027년 첫 방송된다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 최우식과 문가영이 일제강점기를 배경으로 한 애틋한 청춘 로맨스로 만난다.

오는 2027년에 첫 방송될 tvN 새 드라마 '고래별'은 1926년 경성, 친일파 집안의 하녀 허수아가 바다에 빠진 독립운동가 강의현을 구하면서 시작되는 사랑 이야기이자 격정의 시대 속 서로가 지켜야 할 조국이고 사랑이었던 청춘들의 뜨겁고 찬란한 로맨스를 담은 드라마다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 고래별 출연 배우. [사진=각 소속사] 2026.06.17 moonddo00@newspim.com

동명의 인기 네이버웹툰을 원작으로 영화 '8월의 크리스마스', '봄날은 간다'의 허진호 감독과 드라마 '반짝이는 워터멜론', '스터디그룹'의 유범상 감독이 공동으로 연출을 맡았다. 여기에 최우식, 문가영, 허남준, 유재명, 강한나, 김여진, 그리고 공승연이라는 믿고 보는 조합을 구축해 관심을 모은다.

먼저 최우식은 친일파 아버지를 둔 독립운동가 강의현 역을 맡았다. 조국 해방을 위해 송해수와 작전을 수행하던 중 우연히 자신의 목숨을 살려준 허수아를 자신의 조국이라 여기고 소중히 마음에 품게 된다. 각박하고 고단한 시대에서 풀꽃처럼 꺾이지 않는 강의현 캐릭터의 강단과 순애를 그려낼 최우식의 연기가 기대되고 있다.

문가영은 선하고 야무진 심성을 가진 허수아 역으로 분한다. 친일파 집안의 하녀인 허수아는 우연히 바다에 떠밀려 온 독립운동가 강의현을 도와주게 된 것을 계기로 그를 향한 남다른 마음을 싹틔운다. 강의현, 송해수라는 파도를 만나 감정의 격랑을 맞게 될 허수아 역으로 섬세한 감정 표현을 보여줄 문가영의 활약에 이목이 집중된다.

독립운동가 송해수 역은 허남준이 연기한다. 송해수 캐릭터는 연해주 참변으로 가족을 잃은 후 대의를 위해서라면 목숨까지 바칠 수 있는 단단한 의지를 가진 인물. 모종의 사건으로 허수아와 불행하게 얽히지만 운명의 장난처럼 허수아와 계속해서 마주치게 된다. 불꽃처럼 타오르는 송해수 캐릭터의 인생사를 써 내려갈 허남준의 열연이 주목되고 있다.

그런가 하면 유재명은 강의현의 아버지이자 친일파 강근형 역으로 극에 긴장감을 더한다. 강근형은 일본과 손잡고 아들을 이용해 자신의 야망을 채우려는 야심가. 탐욕에 눈먼 민족의 배반자로 시청자들의 울분을 부를 유재명의 묵직한 존재감에 시선이 쏠린다.

반면 강한나가 맡은 한연경 역은 독립운동을 하다 남편과 가족을 잃고도 독립에 대한 뜻을 꺾지 않는 강인한 성품의 소유자. 끓어오르는 울분을 속으로 삭이며 독립을 향해 꼿꼿이 나아가는 한연경 캐릭터의 면면을 완성할 강한나의 모습이 궁금해진다.

김여진은 경성 독립운동가들의 정신적 지주이자 그들의 아지트가 되어주는 카페 고래별의 주인 황순임 역을 통해 극의 무게감을 배가시킨다. 단원들을 가족처럼 소중히 생각하는 황순임의 부드러운 리더십과 카리스마를 깊이 있게 표현할 예정이다.

마지막으로 공승연은 허수아가 모시던 아가씨이자 친일파 집안의 여식 여윤화 역으로 특별출연한다. 하녀인 허수아에게 까칠하게 굴면서도 내심 그녀를 각별하게 생각하는 여윤화 캐릭터를 통해 폭넓은 감정 연기를 선보이며 강렬한 임팩트를 선사한다.

이처럼 막강한 배우 라인업을 완성한 '고래별'은 목소리를 내는 것만으로도 목숨이 위태롭던 시절, 각자의 사랑을 지키기 위해 진심을 바치는 청춘들의 애틋한 로맨스로 깊은 울림을 예고하고 있다. 빼앗긴 조국을 되찾고 소중한 사람들을 보호하고 싶은 이들의 사투를 그릴 '고래별' 첫 방송이 벌써부터 기다려진다.

상실의 시대에서 찬란하게 만개할 청춘들의 로맨스가 펼쳐질 tvN 새 드라마 '고래별'은 오는 2027년에 첫 방송된다.

moonddo00@newspim.com

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