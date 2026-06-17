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조현준 효성 회장 "AI 데이터센터 사업, 새 성장 동력"

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AI 핵심 요약

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  • 조현준 효성 회장이 17일 STT GDC와 가산 AI 데이터센터를 열었다.
  • 효성-STT GDC는 30MW급 STT Seoul 1로 사업을 시작했다.
  • 효성은 전력·건설·IT 역량으로 K-데이터센터를 공략한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

30MW 규모 초대형 AI 데이터센터 'STT Seoul 1' 개관
조 회장 "AI 데이터센터에 그룹 핵심 역량 총집결" 특명

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 조현준 효성 회장이 데이터센터 운영 기업인 ST Telemedia Global Data Centres (이하 STT GDC) 브루노 로페즈 대표이사 겸 그룹 CEO와 손잡고, 2030년 20조원에 달할 것으로 예상되는 K-데이터센터 시장 공략에 나선다.

효성중공업과 STT GDC의 합작법인인 효성-STT GDC가 서울 금천구 가산동에 클라우드·AI 지원을 위한 하이퍼스케일 데이터센터 'STT Seoul 1' 개관과 함께 데이터센터 사업을 공식 시작했다고 17일 밝혔다.

싱가포르에 본사를 둔 STT GDC는 아시아와 유럽 12개국에 걸쳐 100개 이상의 데이터센터 포트폴리오를 운영하며, 약 2.3GW 규모의 IT 용량을 보유한 글로벌 데이터센터 전문 기업이다.

16일 서울 금천구 가산동에서 열린 효성-STT GDC의 AI 데이터센터 'STT Seoul 1' 개관식에 조현준 효성 회장이 참석했다. [사진=효성]

STT Seoul 1은 효성중공업의 전력 솔루션 역량과 STT GDC의 설계·운영·서비스 전반에 걸친 글로벌 표준을 결합해 구축됐다. 30MW 규모의 하이퍼스케일 데이터센터로 다양한 클라우드 및 AI 구축 수요를 지원하도록 설계됐으며, 점차 고도화되는 고밀도 워크로드까지 대응할 수 있다.

조현준 회장은 개관식에 참석해 "오래전부터 데이터가 '21세기의 원유'가 될 것임을 확신하고, AI 경쟁력이 곧 국가 경쟁력인 시대를 내다보며 이천 만 인구의 수도권인 이곳 가산에 AI의 심장 역할을 할 데이터센터 구축에 나섰다"고 말했다.

이어 "STT Seoul 1은 STT GDC의 전문성과 효성의 전력 솔루션 역량이 만나 탄생한 결실로서 대한민국 AI 산업의 성장을 뒷받침하는 핵심 인프라이자, 미래 경쟁력을 키우는 새로운 이정표가 될 것"이라며 "데이터센터 사업을 효성의 새로운 성장동력으로 키워, 대한민국을 넘어 글로벌 AI 생태계의 패러다임을 바꾸어 나갈 것"이라고 밝혔다.

효성은 계열사 간 시너지를 기반으로 차별화된 AI 데이터센터 사업모델 구축에 나선다. 효성중공업은 초고압 변압기∙차단기 등 전력기기와 에너지 효율 기술을 기반으로 AI 데이터센터 운영 안정성과 전력 효율성을 동시에 확보한다. 이와 함께 액화플랜트, 수소충전소 등 그동안 쌓아온 건설 역량을 토대로 AI 데이터센터 특화 기술 및 시공 노하우를 체계적으로 확보해 나갈 예정이다.

효성ITX는 클라우드, CDN(콘텐츠 전송 네트워크), DX 솔루션 등 기존 IT 비즈니스 노하우를 AI 데이터센터 운영 전반에 접목한다. 트래픽 최적화와 보안 관리 시스템을 구축함으로써 AI 데이터센터의 기술적 신뢰도와 안정성을 높일 계획이다.

조 회장은 "효성은 글로벌 전력기기 빅4 수준의 기술력과 건설 시공 역량, 그리고 30년 가까이 축적된 IT 운영 경험을 모두 갖춘 기업"이라며 "AI 데이터센터 사업은 효성의 핵심 역량이 총집결된 결정체로서 그룹의 미래 성장축으로 발전시켜 나가야 한다"고 강조했다.

 

tack@newspim.com

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