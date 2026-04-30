효성중공업, 美 송∙배전 전시회 참가...AI 데이터센터 전력망 미래 공개

AI 핵심 요약beta
- 효성중공업이 30일 미국 시카고 전시회 참가 발표했다.
- 다음 달 4일부터 7일 IEEE PES T&D 2026에서 AI 데이터센터 전력 솔루션 소개한다.
- 세계 최대 800kV GCB 등 주요 제품 전시하며 미국 시장 공략한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 효성중공업이 미국 최대 송∙배전 전시회서 AI 데이터센터 전력망의 '토털 솔루션'을 소개한다.
효성중공업은 다음 달 4일부터 7일(현지시간)까지 미국 시카고에서 열리는 'IEEE PES T&D 2026'에 참가한다고 30일 밝혔다.
'중단없는 공급, 흔들림 없는 회복'이라는 주제로 열리는 이번 전시회에서 효성중공업은 전력망의 현재와 미래를 잇는 최적의 해법을 제시한다.
주요 전시 제품으로는 △세계 최대 용량 800kV 7000A GCB(가스절연차단기) △차세대 데이터센터의 핵심 전력 솔루션 SST(반도체 변압기) △국내 최초 독자기술로 개발에 성공한 전압형 HVDC(초고압 직류송전 시스템) △데이터센터, 신재생에너지의 전력 안정성을 강화하는 STATCOM(정지형 무효 전력 보상장치) 등이 있다.
이번 전시회에 실제 제품이 전시되는 800kV 7000A GCB는 올해 3월 개발한 미국 수출용 특화 모델이다. 설계 최적화를 통해 기존 5000A 용량 제품과 크기는 동일하게 유지하면서 7000A의 막대한 전류를 안정적으로 처리하는데 성공했다. 800kV GCB는 최근 미국 내 투자가 활발한 765kV 송전망의 핵심 전력기기로, 최근 대용량 설비에 대한 수요가 높아지고 있다.
효성중공업 관계자는 "이번 전시회를 통해 전력업계 관계자들에게 효성중공업이 AI 전력망 구축의 가장 든든한 파트너임을 증명할 것"이라며, "그간 축적해온 전력 인프라 기술력과 미래형 솔루션을 결합해 미국 시장의 패러다임 전환을 주도해 나가겠다"고 밝혔다.
tack@newspim.com