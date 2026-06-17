韩意共同推动解决在意韩国导游从业难题

纽斯频通讯社首尔6月17日电 正在法国出席七国集团（G7）峰会的韩国总统李在明当地时间17日表示，意大利政府已就韩语旅游导游资格考试相关问题表达解决意愿。他对意大利总理焦尔吉娅·梅洛尼及意大利政府给予的关注和积极回应表示感谢。

图为19日上午，韩国总统李在明（右）在总统府青瓦台会见到访的意大利总理梅洛尼。【图片=KTV截图】

李在明当天通过社交媒体X表示，近年来韩意两国人员往来持续增加，每年前往意大利旅游的韩国游客接近100万人次。然而，目前能够使用韩语提供正规旅游讲解服务的持证导游数量不足，难以满足不断增长的市场需求。

李在明指出，相关问题产生的原因之一是意大利韩语导游资格考试曾长期停办，而恢复后的考试难度较高，导致从业人员数量增长缓慢。这不仅给在当地从事导游工作的韩国侨胞带来困难，也影响部分韩国游客更深入了解意大利历史文化和旅游资源。

他表示，原计划在与梅洛尼举行会谈时就此问题进行沟通，但梅洛尼主动提及相关情况，并表示已了解有关问题，希望与韩方共同探讨解决方案。

李在明还表示，外交工作不仅关系国家利益，也关系民众切身利益。帮助海外韩国公民解决实际生活和工作中的困难，是外交工作的重要内容之一。

他表示，韩国政府今后将继续关注海外韩国公民面临的问题，努力为他们创造更加便利和稳定的工作生活环境，切实维护海外公民合法权益。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社