전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.17 (수)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

유럽증시, 상대적 저평가 유럽 시장에 관심 커지며 일제히 상승… 전쟁 종식 호재도 계속 영향

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 유럽 주요국 증시는 16일 미국·이란 종전 합의 기대에 일제히 상승 마감했다.
  • 전쟁 리스크 완화와 유가 하락으로 유럽 경제 및 증시에 긍정적 효과와 투자 매력 확대 전망이 제기됐다.
  • 산업재·은행·방산주는 강세였고, 일부 기술·자산관리주는 공모·영업 이슈로 약세를 보였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 16일(현지 시각) 유럽 주요국의 증시가 일제히 올랐다.

미국과 이란의 합의로 전쟁이 마침내 터널을 빠져나오게 됐다는 안도감이 시장에 연일 긍정적 에너지를 제공하는 모습이었다. 

유럽 시장은 그 동안 미국이나 아시아 시장에 비해 상대적으로 상승폭이 크지 않았기 때문에 향후 투자자들의 관심을 더 받을 수 있다는 관측도 제기되고 있다. 

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 1.56포인트(0.25%) 오른 636.00으로 장을 마쳤다. 전날에 이어 이틀 연속 최고치 경신 기록을 썼다. 

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 16.40포인트(0.07%) 뛴 2만4910.41에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 63.59포인트(0.61%) 상승한 1만494.21로 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 63.26포인트(0.75%) 전진한 8447.27로, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 596.61포인트(1.15%) 오른 5만2432.56으로 장을 마쳤다. 

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 131.60포인트(0.69%) 상승한 1만9163.60에 마감했다.

영국 런던 증권거래소. [사진=로이터 뉴스핌]

미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 체결은 이제 되돌릴 수 없는 단계까지 진행이 됐다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 15일 이란과의 합의가 서명됐으며 오는 19일 정식 서명 이후 합의문이 공개될 것이라고 했다. 서명 즉시 호르무즈 해협도 완전 개방될 것이라고 했다. 국제 유가는 4거래일 연속 하락했다.

나빌 밀랄리 '에드몽 드 로스차일드 자산운용'의 멀티에셋·오버레이 포트폴리오 매니저는 "투자자들은 지정학적 위험이 완화되고 있다는 점을 환영할 필요가 있다"며 "세계 경기침체나 장기적인 인플레이션 충격과 같은 최악의 시나리오가 사라지고 있다"고 말했다.

이 같은 분위기는 원유 수입 의존도가 높은 유럽 경제와 증시에 꽤 긍정적 영향을 미칠 것이라는 전망들도 잇따라 제기되고 있다. 

STOXX 600 지수는 올 들어 7.4% 올라 미국 S&P 500 지수의 수익률 10.4%에는 미치지 못하고 있다. 

로이터 통신은 "다수의 유럽 업종은 여전히 전쟁 이전 수준을 회복하지 못하고 있다"며 "시장에서는 전쟁으로 가장 큰 타격을 입었던 업종들로 자금이 이동할 가능성이 제기되고 있다"고 했다. 

온라인 중개업체 XTB의 리서치 디렉터 캐슬린 브룩스는 "상대적으로 낮은 금리와 유가 하락은 유럽 기업들의 수익성을 더욱 높여줄 것이기 때문에 유럽은 매우 매력적인 투자처가 될 것"이라고 말했다. 

투자조사업체 모닝스타의 수석 주식 전략가 마이클 필드도 "이제는 자금 순환이 나타날 시점일 수 있다"고 했다. 

주요 섹터 중에서 경제 환경의 불확실성이 줄어들 때 상대적으로 수혜를 받는 업종들이 강세를 보였다. 산업재 및 서비스 업종은 1.1% 상승했고, 은행 업종은 1.7% 급등하며 시장 상승을 주도했다. 방산주 지수도 1.3% 이상 올랐다.

이탈리아 은행인 유니크레디트는 독일 정부의 코메르츠방크 지분 인수 제안 거부 소식 이후 4.2% 상승했다.

프랑스·이탈리아 반도체 업체 ST마이크로일렉트로닉스는 15억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표한 뒤 4.1% 하락했다. 테크 섹터도 덩달아 1.7% 내렸다.

영국 자산관리회사 래스본스는 신규 고객 유치를 향후 12개월간 중단하겠다고 발표한 뒤 17% 폭락했다. 이는 이 회사 상장 이후 최대 장중 하락폭이었다. 

투자자들은 미국 연방준비제도(Fed)의 기준금리 결정 쪽으로 눈길을 돌리고 있다. 새 연준 의장인 케빈 워시의 발언이 글로벌 금융시장의 방향성을 결정할 수 있을 것으로 예상된다. 

ihjang67@newspim.com

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
인터넷은행 신용대출 빗장 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 인터넷전문은행 3사가 일제히 신용대출 조이기에 나섰다. 금융당국의 신용대출 관리 강화 주문에 따라 시중은행에 이어 인터넷은행까지 나선 모습이다. [이미지=뉴스핌DB] 16일 카카오뱅크는 오는 22일부터 마이너스 통장 대출 한도를 최대 1억원으로 축소한다고 밝혔다. 약정액 5000만원 이상인 마이너스 통장의 대출을 연장할 때도 최근 6개월간 한도 사용률이 20% 이하인 경우 그 한도를 최대 20%까지 감액키로 했다. 케이뱅크는 이날부터 다음달 31일까지 신규 마이너스 통장 개설을 일시 중단하기로 했다. 고액 연봉자에 대한 신규 신용대출 한도도 축소할 예정이다. 토스뱅크는 신용대출 최대 한도를 기존 3억원에서 1억원으로 낮추고 마이너스통장 한도를 5000만원으로 조정할 예정이다. 마이너스통장을 5000만원까지 이용 중인 고객은 추가 신용대출을 최대 5000만원까지만 받을 수 있게 된다. 적용시기는 조율 중이다. 한편 시중은행은 지난주 신용대출 규제 방안을 잇따라 내놓은 바 있다. KB국민은행은 이날부터 마이너스 통장 신규 개설 한도를 5000만원, 이를 포함한 신용대출 신규 한도는 1억원으로 제한한다. 하나은행은 지난 12일부터 고액 연봉자 대상 신규 신용대출 한도를 1억원까지로 축소했고 우리은행도 같은날 비대면 신용대출 갈아타기 상품 접수를 중단했다. 신한은행은 비대면 신용 대출 하루 한도를 정해서 운영하고 있다. romeok@newspim.com 2026-06-16 11:01
사진
김명수 前 합참의장 영장 기각 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 반면 함께 영장이 청구된 전직 합참 수뇌부 3명에 대해서는 구속영장이 발부됐다. 부동식 서울중앙지법 내란영장전담 부장판사는 이날 내란중요임무종사 등 혐의를 받는 김 전 의장에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 열고 구속영장을 기각했다. 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 반면, 이재식 전 합참 전비태세검열차장, 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장에 대해서는 구속영장을 발부했다. 부동식 부장판사는 김 전 의장에 대해 "주된 범죄 혐의에 대해 다툼의 여지가 있어 방어권 보장의 필요가 있다"며 "도망·증거인멸 염려가 없다"고 설명했다. 나머지 피의자에 대해선 증거인멸의 염려가 있다고 판단했다. 종합특검팀(특별검사 권창영)은 지난 9일 12·3 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 내란 상황을 파악하고도 제지하지 않고, 계엄사령부를 함께 구성해 내란에 가담한 혐의로 김 전 의장 등에 대한 구속영장을 청구했다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 김 전 의장은 비상계엄 선포 이후 군 작전 지휘권을 가진 합참의장으로서 국회 병력 투입 등을 제지하지 않고, 계엄 상황을 지원하는 데 관여한 혐의를 받는다. 종합특검은 김 전 의장이 계엄 선포 직후 특수전사령부와 수도방위사령부 등에 '계엄사무를 우선하라'는 취지의 단편명령을 내림으로써 계엄에 관여한 것으로 의심하고 있다. 단편명령은 부대 행동 지침 등을 담은 간략한 작전명령이다. 종합특검은 합참 참모들이 계엄의 절차적 문제와 국회 병력 투입의 위법 소지를 제기했음에도 김 전 의장 등이 이를 제지하거나 김용현 전 국방부 장관 등에게 병력 철수를 건의하지 않은 것으로 보고 있다. 김 전 의장 측은 혐의를 부인하는 입장이다. 김 전 의장 측 변호인단은 지난 1일 "국회로 출동한 병력은 김 전 의장의 상관인 국방부 장관의 지휘를 받고 있어 당시 김 전 의장은 작전지휘권을 행사할 수 없는 상태였다"고 밝힌 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-16 07:55

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동