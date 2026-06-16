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서울마주협회, 소외계층 어린이와 청소년들 위한 마(馬)문화 여행 개최

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  • 서울마주협회가 13일 신망애육원 어린이들을 초청해 과천경마장에서 마문화 여행을 진행했다
  • 아이들은 시크릿웨이투어와 포니랜드 견학·승마체험 등으로 다양한 말 문화를 체험하며 즐거운 하루를 보냈다
  • 서울마주협회는 초록우산어린이재단에 7백만원을 기부하고, 신망애육원 아동 악기·체험교육 지원 등 사회공헌을 이어가고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자="아이들에게 말과 함께 즐거운 하루 선물을."

 

서울마주협회가 지난 13일 소외계층 어린이와 청소년들을 위한 마(馬)문화 여행을 개최했다.

세상이 온통 초록으로 물든 6월 둘째 주 토요일, 마주협회와 초록우산어린이재단이 함께 한 이번 마문화 여행은 한국마사회 후원으로 경주마들의 숨겨진 세상'시크릿웨이투어'와 포니랜드 견학 등 과천 서울경마장의 다양한 말 문화 볼거리와 즐길거리를 체험하는 유익한 시간이 되었다.

이번 서울마주협회와 함께 하는 마문화 여행에 초청된 신망애육원은 문경 소재의 사회복지법인으로, 미취학 아동, 초등학생부터 고등학생까지 50여명의 원아들을 지원하고 있다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울마주협회가 지난 13일 소외계층 어린이와 청소년들을 위한 마(馬)문화 여행을 개최했다. [사진=서울마주협회] 2026.06.16 iaspire@newspim.com

말을 처음으로 만나게 돼 설레는 마음으로 과천경마장을 방문한 아이들은 이날 경주마와 승용마, 미니호스인 포니까지 다양한 말들을 만나고 체험했다. 오전에는 경주마들이 실제 살고 있는 마구간과 말동물병원, 수영장, 장제소 등을 견학하면서 경주마들의 숨겨진 세상을 체험했으며, 포니호텔, 포니꾸미기, 승마체험, 포니운동회 견학 등 다양한 포니랜드 체험을 통해 말과 교감하며 친밀감을 쌓았다.

승마체험을 하며 말과 친해진 아이들은 헤어지기 싫어 포니를 끌어안고 한참 울기도 했다.

오후 2부 순서에서는 과천경마장 해피빌 프리미엄라운지에서 환영식과 함께 말에 대한 상식을 알아보는'말 퀴즈대회'및 서울마주협회 기부금전달식도 이루어졌다.

환영식에는 서울마주협회 조용학 회장, 백국인 부회장, 조건진 홍보위원장, 초록우산 오은화 팀장, 신망애육원 권분희 원장, 황영배 이사와 돌봄 선생님들이 함께했다.

기부금 전달식에서는 서울마주협회 조용학 회장이 초록우산어린이재단에 7백만원의 기부금을 전달했으며, 초록우산의 모토인"언제나 어린이곁에"를 선언하며 말을 통한 나눔 실천을 약속했다.

아이들에게 말과 함께 한 즐겁고 특별한 하루를 선물한 이번 마문화 여행 환영식에서 인사말에 나선 서울마주협회 조용학 회장은"오늘, 멀리 문경에서 이곳 과천 서울경마장까지 마문화 여행을 와주신 여러분들을 진심으로 환영한다"고 말하고,"앞으로 우리 신망애육원 어린이, 청소년 여러분들이 열심히 목표를 향해 달리는 말들처럼 각자 자신의 꿈을 향해 힘차게 달려 나가길 바란다"며,"오늘 말과 함께 좋은 추억 만들었길 바라고, 서울마주협회는 앞으로도 언제나 어린이들 곁에서 힘이 되어주는 든든한 어른이 되어줄 것"이라고 밝혔다.

이어 끝 순서로 서울마주협회의 후원에 대한 감사편지를 낭독한 초등학교 3학년 이하은(가명) 어린이는"키다리아저씨 같은 마주님들의 후원으로 바이올린을 배울 수 있어 너무 좋다"며,"앞으로 더 열심히 배우고 연습해서, 다음에 마주님들께 꼭 연주를 들려드리고 싶다"고 감사인사를 전했다. 마문화 여행을 마치며 서울마주협회 임원들은 아이들에게 경주마 인형을 선물하며 다음 만남을 기약했다.

마주로서의 노블리스 오블리주를 실천하며 다양한 사회공헌활동을 추진하고 있는 서울마주협회는 이곳 신망애육원 어린이들의 악기교육 및 체험활동 지원 등 매년 교육사업을 지속후원하고 있다.

신망애육원(문경 점촌 소재)은 1950년 6·25전쟁 고아들을 돌보며 출발, 70주년을 맞은 지난해까지 800여 명이 이곳에서 자라고 성장했다. 현재는 사회적 변화 속에 부모 없는 아동과 함께 연고는 있으나 이혼가정, 학대피해 아동 등 가족해체에 따라 방치 유기된 아동 등을 돌보고 있으며, 캄보디아, 중국, 러시아 등 외부모 다문화 아동 등 50여명이 생활하고 있다.

iaspire@newspim.com

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