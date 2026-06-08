한국마사회 유도단, 도개중·고등학교 방문 스포츠 재능기부 강습 진행

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=김재범 감독이 이끄는 한국마사회 유도단이 도개중·고등학교 방문 스포츠 재능기부 강습을 진행했다. 한국마사회가 소속 선수단의 재능기부 프로그램을 통해 지역사회 및 스포츠 꿈나무들과 희망을 나누는 사회공헌 활동을 하고 있다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=(한국마사회 유도단 재능기부 강습현장(경북구미 도개중고등학교) [사진=한국마사회] 2026.06.08 iaspire@newspim.com

마사회 유도단은 지난 1일 경북 구미에 위치한 도개중·교를 방문해 유도단 유소년 선수들을 대상으로 1대1 대련 및 원포인트 레슨 등 재능기부 강습 행사를 가졌다.

강습은 ▲실전에서 활용 가능한 유도 기본기 및 메치기 기술 강습 ▲개인별 굳히기 및 대련 자세를 교정하는 원포인트 레슨 ▲선수와 유소년 선수가 짝을 이뤄 진행하는 1:1 맞춤형 기술지도 등으로 구성됐다.

지도자 및 선수 전원이 봉사자로 직접 나서 평소 접하기 어려운 국가대표급 선수들의 노하우와 실전 기술을 아낌없이 전수했다. 엘리트 선수들과 함께한 1대1 맞춤형 기술지도에 지역 유소년 선수들 높은 만족감 드러냈다.

한국마사회 유도단 김재범 감독은 "미래 유도계를 이끌어갈 유소년 선수들과 그들의 훈련 공간에서 함께 땀 흘리며 뜻깊은 시간을 보낼 수 있었다"며 "유소년 선수들이 이번 기회를 통해 한 단계 더 성장하는 계기가 되었기를 바란다"고 말했다.

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