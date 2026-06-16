민선9기 안산시장 준비위원회 공식 출범…본격 활동 돌입

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이민근 시장 "중단 없는 안산 발전을 위해 실행력 있는 정책 방향을 제시"

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 민선9기 경기 안산시장직 준비위원회가 16일 경기테크노파크에서 출범식을 가졌다. 위원회는 민선9기 안산시정의 성공적인 출범을 위한 본격적인 활동에 돌입했다.

16일 민선9기 안산시장직 준비위원회 출범식 후 기념촬영을 하고있다. [사진=안산시]

위원회는 시민과의 약속인 공약사업과 주요 정책과제를 점검하고 민선9기 시정 비전과 발전 전략을 구체화하기 위해 설립됐다.

위원회는 ▲지역상생 ▲경제혁신 ▲도시혁신 ▲행복공감 ▲안심성장 등 5개 분과로 구성되며 각 분야 전문가와 실제 실무경험이 있는 준비위원 15명, 자문위원 17명이 총 32명 참여한다.

이번 위원회는 기존 인수위원회와 달리 공약 이행과 정책 실행력 시정 연속성을 강화하는 실무형 및 정책형 조직으로 운영될 예정이다. 이를 통해 중단 없는 안산 발전과 지속 가능한 도시 발전 전략 마련에 주력할 방침이다.

위원회는 공약과제의 실행 가능성과 시민 체감도 부서 간 협업 체계 등을 종합적으로 점검하고 민선9기 안산시정의 비전과 전략을 제시할 계획이다.

이민근 안산시장은 "위원회는 시민과 함께 안산의 미래를 준비하는 정책 플랫폼"이라며 "중단 없는 안산 발전을 위해 실행력 있는 정책 방향을 제시하고 안정적인 시정 운영 기반을 마련해 주길 기대한다"고 강조했다.

16일 민선9기 안산시장직 준비위원회 기념촬영을 하고있다. [사진=안산시]

이흥업 위원장은 "위원회는 시민과의 약속을 반드시 이행하겠다는 당선인의 의지를 실현하기 위해 구성됐다"며 "공약 하나하나를 면밀히 점검해 실행 가능한 정책으로 구체화해 나가겠다"고 말했다.

한편 위원회는 앞으로 현안보고회 및 공약보고회 정책 제안 등을 순차적으로 진행하며 민선9기 시정 운영의 청사진을 구체화할 예정이다.

1141world@newspim.com