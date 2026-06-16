혼마골프, 부가티와 손잡고 초호화 협업 한정판 컬렉션 전 세계 공개

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=프리미엄 골프 브랜드 혼마(HONMA)가 전설적인 하이퍼 스포츠카 브랜드 부가티(Bugatti)와 손잡고 양사의 철학을 담은 독점 컬래버레이션 골프클럽 컬렉션인 'HONMA × BUGATTI: Icons'(혼마 × 부가티: 아이콘스)를 전 세계 최초로 공개했다. 장인정신과 하이퍼 퍼포먼스 결합한 한정판 컬렉션이다.

이번 컬렉션은 두 브랜드가 각자의 영역에서 추구해온 '궁극의 완성도'라는 공통된 기준에서 출발하여 "세계 최고(The Finest in the World) — 플레이를 위해 정밀하게 만들어지고, 소유를 위해 창조되다"라는 콘셉트 아래 기획됐다. 혼마가 추구해온 정교한 클럽 제작 기술과 부가티의 디자인 철학을 결합해, 필드 위 퍼포먼스와 소유 가치를 함께 담아낸 것이 특징이다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=혼마x부가티 컬래버레이션 컬렉션_라이프 스타일 [사진=혼마] 2026.06.16 iaspire@newspim.com

이번 컬래버레이션은 단순한 로고 적용을 넘어, 부가티 하이퍼카의 디자인 언어와 혼마의 클럽 제작 기술을 하나의 골프 컬렉션 안에 구현하는 데 초점을 맞췄다. 드라이버 헤드 페이스에는 부가티의 계기판에서 영감을 받은 디자인 디테일을 적용했으며, 퍼터에는 부가티의 'B' 로고에서 착안한 헤드 디자인을 반영해 브랜드 아이덴티티를 강조했다.

이번에 공개된 컬렉션은 ▲베레스 슈퍼 프리미엄(BERES Super Premium) 컬렉션, ▲투어 월드 프리미엄(Tour World Premium) 컬렉션, ▲슈퍼 프리미엄 부가티 퍼터(Super Premium Bugatti Putter) 등 총 세 가지 라인으로 구성됐다.

베레스 슈퍼 프리미엄 컬렉션은 부가티의 DNA가 혼마의 최상위 라인업인 '베레스'와 만나 속도와 예술의 정점을 이뤄냈다. 성능뿐 아니라 소유 자체의 가치를 중시하는 골퍼와 컬렉터를 위해 기획된 라인으로, 시간과 장인정신, 브랜드 철학을 하나의 제품에 담아낸 것이 특징이다. 이 컬렉션에는 3스타, 4스타, 5스타 등급이 있으며, 국내에는 3스타와 4스타가 출시될 예정이다.

드라이버에는 초기 볼 스피드를 높이는 '에어로 슬릿(Aero Slit)' 구조와 안정적인 반발 성능을 위한 '쿼드 브릿지 파워 페이스(Quad Bridge Power Face)'가 적용됐다. 에어로 슬릿은 솔에 위치한 홈을 통해 헤드의 수축과 복원을 돕고, 쿼드 브릿지 파워 페이스는 원형 반발 구역과 브릿지 구조를 통해 임팩트 시 강한 에너지 전달을 지원한다.

아이언에는 고반발 C300 페이스와 3D 진동 흡수 엠블럼, 와이드 솔을 적용해 강한 반발력과 부드러운 타구감, 높은 관용성을 함께 구현했다.

베레스 슈퍼 프리미엄 컬렉션 전용 샤프트는 혼마의 아마크 플라이트(ARMRQ FLIGHT) 기술을 기반으로 제작됐다. 5축 메탈 하이브리드 구조와 고탄성 카본 소재를 적용해 안정적인 스윙과 탄성, 견고한 타구감을 제공한다.

투어 월드 프리미엄 컬렉션은 서킷을 질주하는 부가티 그 자체다. 혼마의 프로페셔널 라인인 'TW'의 퍼포먼스 DNA에 부가티의 디자인 언어를 이식했다.

드라이버에는 티타늄 카본 구조와 카본 링 기술을 결합해 압도적인 볼 스피드와 정밀한 컨트롤을 선사한다. 아이언은 정밀 밀링과 연철 단조 공법을 결합해 최상의 관용성과 묵직하고 자신감 넘치는 타구감을 제공한다. 고정밀 CNC 밀링을 통해 구현된 섬세한 터치감과 맑은 타구음은 골퍼의 매치에 결정적인 순간을 제공할 예정이다.

슈퍼 프리미엄 부가티 퍼터는 부가티 자동차의 디자인 요소와 혼마의 정밀 가공 기술을 결합한 제품이다. 솔 부분에는 부가티 계기판에서 영감을 받은 디테일을 적용했으며, 자동차 보닛을 연상시키는 매끄러운 헤드 라인으로 브랜드 아이덴티티를 강조했다. 정밀 밀링 처리된 헤드는 전용 그립과 완벽한 일체감을 이루며 뛰어난 피드백을 전달, 마치 부가티 차량이 코너를 정교하게 파고들듯 그린 위에서 완벽한 퍼팅을 가능하게 한다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=혼마x부가티 컬래버레이션 키 비주얼_슈퍼프리미엄 [사진=혼마] 2026.06.16 iaspire@newspim.com

비브케 슈탈 부가티 인터내셔널 사장은 "스포츠, 퍼포먼스, 웰빙은 부가티 고객들의 라이프스타일과 깊게 맞닿아 있으며, 이들의 열정에 부합하는 제품을 선보이게 되어 매우 기쁘다"며, "정밀함과 기술적 완벽함으로 탄생한 세 가지 컬렉션은 부가티의 디자인 DNA와 양사가 공유하는 타협 없는 기준을 그대로 반영했다. 각 분야의 정점에 선 두 브랜드의 만남은 우수성, 혁신, 그리고 영원한 장인정신에 대한 약속의 결과물"이라고 소감을 밝혔다.

이번 혼마 × 부가티 컬래버레이션 컬렉션은 드라이버, 페어웨이 우드, 유틸리티, 아이언 세트, 퍼터로 구성되며, 전용 헤드커버와 전용 박스, 액세서리 등이 포함된 풀 세트 형태로 판매될 예정이다. 국내에서는 6월 말 직영점 및 공식 홈페이지를 통해 한정 수량으로 만나볼 수 있다

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