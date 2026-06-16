[인사] 충북교육청

◇ 3급 승진
▲ 교육도서관장 황경식
◇ 4급 승진
▲ 노사정책과장 권사혁 ▲ 단재교육연수원 교육행정연수부장 김정기 ▲ 교육도서관 학교도서관지원부장 정선옥 ▲ 국제교육원 총무부장 박대규 ▲ 교육연구정보원 총무부장 유재명 ▲ 교육시설과장 김광오
◇ 4급 전보
▲ 재정복지과장 하재숙 ▲ 자연과학교육원 총무부장 안치동 ▲ 해양교육원장 최명희 ▲ 청주교육지원청 행정국장 김용성
◇ 5급 전보
▲ 감사관 방지영 ▲ 체육건강안전과 반봉현 ▲ 노사정책과 권명호 김경은 ▲ 총무과 지재영 ▲ 행정과 민선영 ▲ 특수교육원 총무과장 장병현 ▲ 산남고 행정실장 김창식 ▲ 청주농업고 행정실장 장영철 ▲ 청주중앙여고 행정실장 정태진 ▲ 충북체육고 행정실장 윤병숙 ▲ 청주교육지원청 총무과장 노정아 ▲ 청주교육지원청 행정과장 윤희철 ▲ 청주교육지원청 학교지원과장 최혜경 ▲ 음성교육지원청 행정과장 주병성 ▲ 예산과 류승덕 ▲ 교육연구정보원 정보운영부 정보보호기반과장 이영미 ▲ 교육도서관 지식정보기반과장 이미용 ▲ 교육시설과 김진한 ▲ 충북공업고 행정실장 김용철 ▲ 공보관 이창우
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