요즘, 산리오캐릭터즈 협업 여름 프로모션 진행

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 그릭요거트 브랜드 요즘(YOZM)이 산리오캐릭터즈와 협업한 여름 시즌 프로모션 '요즘 서머 랜드(YOZM SUMMER LAND)'를 진행한다고 밝혔다.

이번 프로모션은 17일부터 모바일 퍼즐 게임 '헬로키티 마이 드림 스토어(Hello Kitty My Dream Store)'와 연계해 운영된다.

협업 제품은 '플레인 그릭요거트 위드 블루베리 콩포트(Plain Greek Yogurt with Blueberry Compote)'와 '플레인 그릭요거트 위드 스트로베리 콩포트(Plain Greek Yogurt with Strawberry Compote)' 2종이다.

제품에는 각각 폼폼푸린(Pompompurin)과 시나모롤(Cinnamoroll) 캐릭터가 적용된 한정 패키지가 사용되며, 패키지 내 QR코드를 통해 프로모션에 참여할 수 있다.

프로모션은 게임 다운로드 이벤트와 제품 구매 연계 이벤트로 구성된다. 이용자는 게임을 다운로드한 뒤 이벤트에 참여할 수 있으며, 게임 내 미션 수행 시 별도 이벤트 응모도 가능하다.

또한 제품에 동봉된 쿠폰을 활용한 응모 이벤트도 진행된다. 이용자는 QR코드를 통해 쿠폰 번호를 입력한 뒤 당첨 여부를 확인할 수 있다.

요즘은 이번 프로모션을 통해 산리오캐릭터즈 협업 제품과 연계한 소비자 참여 이벤트를 운영할 계획이라고 설명했다.

홍예림 요즘 마케팅 매니저는 "산리오캐릭터즈 협업을 활용한 프로모션을 진행하게 됐다"고 말했다.

[이미지=요즘] 산리오캐릭터즈 협업 '요즘 서머 랜드(YOZM SUMMER LAND)'

whitss@newspim.com