의왕시 '구독형 전자책 대출권수 확대 이벤트' 올해 말까지 운영

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김성제 시장 "디지털 독서문화 확산을 위한 다양한 서비스를 지속적으로 제공"

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시가 오는 17일부터 12월 31일까지 '구독형 전자책 대출권수 확대 이벤트'를 운영한다고 16일 밝혔다.

구독형 전다책 대출 권수 확대 운영 홍보 전단. [사진=의왕시]

이 서비스는 약 12만 종 이상의 전자책을 이용자 수 제한 없이 제공하는 디지털 독서 서비스로 의왕시도서관 정회원(경기도민) 누구나 이용할 수 있다.

이벤트 기간 동안 기존 월 5권에서 월 10권으로 구독형 전자책 대출 가능 권수가 늘어나 도서관 이용자들은 더 다양한 전자책을 자유롭게 활용할 수 있게 된다.

시에서는 신간도서, 베스트셀러, 인문, 경제, 자기계발, 소설 등 여러 분야의 콘텐츠를 전자책 형태로 제공하고 있다.

구독형 전자책은 의왕시도서관 홈페이지 및 모바일 앱(교보도서관, 리브로피아)을 통해 사용 가능하다. 별도의 방문 없이 스마트폰과 태블릿 등 모바일 기기로 언제 어디서나 독서할 수 있어 시민들의 독서 접근성을 높이는 데에 기여하고 있다.

김성제 시장은 "이번 대출권수 확대 이벤트를 통해 많은 시민이 전자책 서비스를 풍성하게 이용하고 독서의 즐거움을 경험하길 바란다"며 "앞으로도 시민들의 독서 환경 개선과 디지털 독서문화 확산을 위한 다양한 서비스를 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com