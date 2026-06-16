김상욱 당선인, 민선 9기 시정 인수 작업 착수…울산 시민 중심 민주도시 구축

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인수위 핵심 과제 중심 정책 논의

시민 추천 인사 포함 위원 구성

[울산=뉴스핌] 남경문 기자 = 민선 9기 울산광역시장직 인수위원회가 본격적인 시정 인수 작업에 착수했다.

인수위원회는 16일 울산시 상수도사업본부 회의실에서 김상욱 당선인과 인수위원 등이 참석한 가운데 출범식을 개최했다고 밝혔다.

출범식 직후 기획조정실 업무보고를 시작으로 첫 공식 일정에 들어갔다.

김상욱 울산시장 당선인(가운데)이 16일 상수도사업본부 4층에 마련된 인수위원회 회의실에서 열린 울산시 민선 9기 인수위원회 출범식에서 오문완 인수위 위원장, 최형준 부위원장에게 위촉장을 수여하고 기념촬영을 하고 있다. [사진=울산시장직 인수위원회] 2026.06.16

인수위원회는 오문완 위원장을 중심으로 한 실무형 조직으로 꾸려졌다. 기존 민선 인수위에서 일반적으로 운영해 온 분과별 대규모 체계 대신, 시정 실무 경험과 정책 전문성을 갖춘 인사들을 중심으로 인선을 진행한 것이 특징이다.

업무 방식도 효율성에 방점을 뒀다. 인수위는 당선인이 직접 업무보고를 받고 주요 현안을 점검하는 방식으로 운영할 계획이다. 형식적 보고를 줄이고 핵심 과제 중심으로 논의를 진행해 시정 인수 기간 내 실질적인 정책 방향을 도출하겠다는 구상이다.

인수위는 이달 말까지 울산시 각 실·국별 업무보고를 진행하며 시정 전반을 점검한다. 동시에 시민 이동권 보장, 노동이 존중받는 산업 인공지능 전환(AX), 동북아 에너지 물류거점(허브) 구축 등 주요 공약의 실행 방안도 함께 검토할 예정이다.

김상욱 당선인은 이날 민선 9기 시정 비전으로 '시민이 주인되는 민주도시 울산'을 제시했다. 시민이 시정의 주체로 참여하는 민주적 운영을 전제로, 정책 수립부터 집행, 평가까지 전 과정에서 시민 참여를 확대하겠다는 구상이다. 이를 통해 시민과 함께 시정을 만들고, 정책 성과를 시민 모두가 공유하는 도시를 구현하겠다고 밝혔다.

김 당선인은 인수위 운영 방향에 대해 "화려한 직함과 거창한 외형이 아니라 오직 일로써 말하는 실무형 조직"이라고 규정하며 "진영과 정파를 떠나 시민 전체의 이익을 기준으로 시정 운영 구상을 마련하겠다"고 강조했다.

오문완 인수위원장은 "산업수도 울산의 경쟁력은 노동과 산업의 조화로운 발전에서 나온다"며 "노동이 존중받는 산업 인공지능 전환(AX)과 미래 성장동력 확보를 위한 핵심 정책 과제를 면밀히 검토해 민선 9기 시정 운영의 기초를 다지겠다"고 다짐했다.

한편 인수위는 위원 및 자문위원 구성 과정에서 시민 참여를 확대하기 위해 지난 15일까지 시민 공개추천을 진행했다. 시민 추천 인사를 포함한 위원과 자문위원은 자격 검증 절차를 거쳐 순차적으로 위촉할 예정이다.

news2349@newspim.com