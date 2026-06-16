전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.16 (화)
KYD 디데이
전국 광주·전남

속보

더보기

광주 빛그린체육관 준공 4년째 표류…매년 6억 적자 우려

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 광주시가 16일 100억 투입 빛그린산단체육관의 개관을 수요 부족으로 미뤘다
  • 실제 개관땐 하루 20명대 이용으로 연 6억원대 적자가 우려된다고 도시공사가 밝혔다
  • 광주도시공사는 산단 활성화와 GGM 2교대 전환 시점에 맞춰 개관하고 대책을 마련하겠다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

100억 혈세 투입했는데…이용객 20명 정도로 예측

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 100억 원을 투입해 건립한 빛그린산단체육관이 준공 4년째에도 문을 열지 못하고 있다. 시설 수요 부족으로 운영 적자가 불가피할 것으로 예상되면서 개관이 미뤄지고 있기 때문이다.

16일 광주시에 따르면 빛그린산단 체육관은 노사상생형 지역일자리 모델 구축의 일환으로 추진돼 지난 2023년 완공됐다. 사업비는 국비 50억 원, 시비 50억 원 등 총 100억 원이 투입됐다.

빛그린산단체육관. [사진=광주도시공사]

건물은 연면적 2560.27㎡, 지하 1층~지상 3층 규모다. 2층에는 25m 길이의 5레인을 갖춘 수영장, 3층은 다목적체육관이 들어섰다.

이용 시간은 오전 7시부터 오후 6시 사이가 될 것으로 보이며 수영장 월권 이용료는 6만 5000원, 일권은 5000원이다. 운영은 독립채산제 방식으로 광주도시공사가 맡고 있으며 위탁 기간은 지난 2023년부터 내년 12월까지다.

그러나 실제 개관할 경우 하루 평균 이용객이 20명대에 그칠 것으로 예상돼 연간 6억 원 이상의 적자가 발생할 것으로 예상된다. 평동·무등체육관의 적자 운영 사례세 비춰 예측한 값이다. 도시공사는 250명 이상이 이용해야 정상적인 운영이 가능할 것으로 보고 있다.

수요 부족의 가장 큰 원인은 주변 여건이다. 인근에 주거 단지가 형성돼 있지 않고 빛그린산단 역시 아직 활성화 단계에 이르지 못했기 때문이다. 산단은 전체 224개 필지 가운데 공장이 가동 중인 곳은 72곳에 불과하다. 토지 분양률도 70%대에 그치고 있다.

자체 조사 결과 최대 잠재 수요층인 GGM 직원의 근로 시간은 오전 7시 30분부터 오후 4시 20분까지로 수영장 개방 시간과 겹쳐 이용이 쉽지 않은 여건으로 파악됐다.

도시공사는 2023년부터 위탁받아 운영 중인 평동체육관과 무등체육관에서도 매년 12억 원 규모의 규모의 적자를 기록하고 있어 추가적인 재정 부담을 우려하고 있다.

공사 관계자는 "수영장 안전요원 인건비를 비롯해 수도·가스비 등 공공요금 인상 등 관리비가 만만치 않다"며 "그에 반해 이용료는 조례에 따라 범위가 정해져 있어 수익성을 높이는 데 한계가 있다"고 토로했다.

이어 "GGM이 2교대 체제로 전환되는 등 수요가 창출되는 시점에 맞춰 개관해야 할 것으로 판단된다"며 "정상 개관을 위해 다양한 방안을 강구하겠다"고 덧붙였다.

bless4ya@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
인터넷은행 신용대출 빗장 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 인터넷전문은행 3사가 일제히 신용대출 조이기에 나섰다. 금융당국의 신용대출 관리 강화 주문에 따라 시중은행에 이어 인터넷은행까지 나선 모습이다. [이미지=뉴스핌DB] 16일 카카오뱅크는 오는 22일부터 마이너스 통장 대출 한도를 최대 1억원으로 축소한다고 밝혔다. 약정액 5000만원 이상인 마이너스 통장의 대출을 연장할 때도 최근 6개월간 한도 사용률이 20% 이하인 경우 그 한도를 최대 20%까지 감액키로 했다. 케이뱅크는 이날부터 다음달 31일까지 신규 마이너스 통장 개설을 일시 중단하기로 했다. 고액 연봉자에 대한 신규 신용대출 한도도 축소할 예정이다. 토스뱅크는 신용대출 최대 한도를 기존 3억원에서 1억원으로 낮추고 마이너스통장 한도를 5000만원으로 조정할 예정이다. 마이너스통장을 5000만원까지 이용 중인 고객은 추가 신용대출을 최대 5000만원까지만 받을 수 있게 된다. 적용시기는 조율 중이다. 한편 시중은행은 지난주 신용대출 규제 방안을 잇따라 내놓은 바 있다. KB국민은행은 이날부터 마이너스 통장 신규 개설 한도를 5000만원, 이를 포함한 신용대출 신규 한도는 1억원으로 제한한다. 하나은행은 지난 12일부터 고액 연봉자 대상 신규 신용대출 한도를 1억원까지로 축소했고 우리은행도 같은날 비대면 신용대출 갈아타기 상품 접수를 중단했다. 신한은행은 비대면 신용 대출 하루 한도를 정해서 운영하고 있다. romeok@newspim.com 2026-06-16 11:01
사진
김명수 前 합참의장 영장 기각 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 반면 함께 영장이 청구된 전직 합참 수뇌부 3명에 대해서는 구속영장이 발부됐다. 부동식 서울중앙지법 내란영장전담 부장판사는 이날 내란중요임무종사 등 혐의를 받는 김 전 의장에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 열고 구속영장을 기각했다. 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 반면, 이재식 전 합참 전비태세검열차장, 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장에 대해서는 구속영장을 발부했다. 부동식 부장판사는 김 전 의장에 대해 "주된 범죄 혐의에 대해 다툼의 여지가 있어 방어권 보장의 필요가 있다"며 "도망·증거인멸 염려가 없다"고 설명했다. 나머지 피의자에 대해선 증거인멸의 염려가 있다고 판단했다. 종합특검팀(특별검사 권창영)은 지난 9일 12·3 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 내란 상황을 파악하고도 제지하지 않고, 계엄사령부를 함께 구성해 내란에 가담한 혐의로 김 전 의장 등에 대한 구속영장을 청구했다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 김 전 의장은 비상계엄 선포 이후 군 작전 지휘권을 가진 합참의장으로서 국회 병력 투입 등을 제지하지 않고, 계엄 상황을 지원하는 데 관여한 혐의를 받는다. 종합특검은 김 전 의장이 계엄 선포 직후 특수전사령부와 수도방위사령부 등에 '계엄사무를 우선하라'는 취지의 단편명령을 내림으로써 계엄에 관여한 것으로 의심하고 있다. 단편명령은 부대 행동 지침 등을 담은 간략한 작전명령이다. 종합특검은 합참 참모들이 계엄의 절차적 문제와 국회 병력 투입의 위법 소지를 제기했음에도 김 전 의장 등이 이를 제지하거나 김용현 전 국방부 장관 등에게 병력 철수를 건의하지 않은 것으로 보고 있다. 김 전 의장 측은 혐의를 부인하는 입장이다. 김 전 의장 측 변호인단은 지난 1일 "국회로 출동한 병력은 김 전 의장의 상관인 국방부 장관의 지휘를 받고 있어 당시 김 전 의장은 작전지휘권을 행사할 수 없는 상태였다"고 밝힌 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-16 07:55

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동