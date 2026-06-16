한국거래소, 2026년 12월물 국채선물 최종결제기준채권 지정

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3·5·10·30년물 대상

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소는 오는 17일부터 거래되는 2026년 12월물 국채선물의 최종결제기준채권을 지정했다고 16일 밝혔다.

대상은 3년국채선물(KTB3F2612), 5년국채선물(KTB5F2612), 10년국채선물(KTB10F2612), 30년국채선물(KTB30F2612) 등이다.

[자료=한국거래소]

3년국채선물의 최종결제기준채권은 국고03500-2906(26-5), 국고02750-2812(25-10), 국고03375-3103(26-3) 등 3종으로 지정됐다. 5년국채선물은 국고03375-3103(26-3), 국고02500-3009(25-8) 등 2종이 선정됐다.

10년국채선물의 최종결제기준채권은 국고04250-3606(26-6), 국고03250-3512(25-11)이며, 30년국채선물은 국고03500-5603(26-2), 국고02625-5509(25-7)으로 결정됐다.

국채선물 최종결제기준채권은 한국거래소가 파생상품시장 업무규정 시행세칙에 따라 지정하는 채권이다. 국채선물은 액면가 100원, 표면금리 5%의 가상 국고채를 기초자산으로 하는 만큼 실제 거래에서는 이에 가장 유사한 기발행 국고채를 조합해 최종결제기준채권으로 활용한다.

최종결제기준채권별 현물수익률은 한국금융투자협회가 매일 오전 11시 30분과 오후 4시를 기준으로 산출해 금융투자협회 홈페이지와 코스콤 CHECK 단말기, 연합인포맥스 등을 통해 공표한다.

rkgml925@newspim.com