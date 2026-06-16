BNK금융, AI 기반 퇴직연금 운용 도입

부산·경남은행 IRP 고객 대상

금융권 첫 자동이체 일임투자 기능



[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = BNK금융그룹이 인공지능을 활용한 퇴직연금 자산관리 서비스를 도입하며 디지털 연금 시장 공략에 나섰다.

BNK금융은 16일 부산은행과 경남은행이 개인형 IRP 가입자를 대상으로 'AI 일임운용 서비스'를 출시한다고 밝혔다. 투자일임 계약을 기반으로 AI가 자산 배분과 리밸런싱을 자동 수행하는 구조다.

이용자는 모바일뱅킹을 통해 투자일임사와 계약을 체결하면, AI 알고리즘이 투자 성향과 목적에 맞춰 포트폴리오를 관리한다. 제휴사는 디셈버앤컴퍼니와 퀀팃이 참여한다.

이번 서비스의 핵심은 자동이체 기반 적립식 투자 기능이다. 고객이 이체 금액과 주기를 설정하면 매월 일정 금액이 투자 계좌로 자동 이체돼 별도의 투자 절차 없이 연금 자산이 운용된다.

기존에는 투자금 입금과 운용 과정이 분리돼 있었지만, 이를 통합함으로써 장기 분산투자를 보다 쉽게 실행할 수 있도록 설계됐다. 연간 투자 한도는 900만원이며, 미사용 한도는 다음 해로 이월 가능하다.

peterbreak22@newspim.com