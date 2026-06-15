BNK금융그룹, 내부통제 정보관리 시스템 도입…법규 대응·관리 체계 강화

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책무구조도 기반 내부통제 지원

임직원 중심 내부통제 체계 강화

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK금융그룹이 내부통제 관련 정보를 통합 관리하는 시스템을 도입해 계열사 전반의 관리 체계 정비에 나섰다.

BNK금융그룹은 그룹 차원의 내부통제 업무를 체계적으로 운영하기 위해 '그룹 내부통제 정보관리 시스템'을 구축하고 본격 운영에 들어갔다고 15일 밝혔다.

BNK금융그룹이 그룹 차원의 내부통제 업무를 보다 체계적이고 실효성 있게 운영하기 위해 그룹 내부통제 정보관리 시스템을 구축하고 본격 운영에 들어갔다사진은 BNK금융그룹 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.02.27

이번 시스템은 강화된 내부통제 법규와 감독 기조에 대응하고 계열사별로 분산된 내부통제 정보를 일관되게 관리하기 위해 마련됐다.

시스템은 책무구조도 기반으로 외규, 감독규정, 모범규준 등 법적 의무사항과 제재사례, 유권해석, 금융사고 사례 등 주요 책무정보를 통합 관리하는 데 초점을 맞췄다.

그간 내부통제 관련 정보가 부서별로 나뉘어 관리되면서 필요한 정보를 신속히 활용하기 어렵고 법규 개정이나 제재사례가 업무와 충분히 연계되지 못한다는 지적이 있었다.

BNK금융그룹은 외규와 제재사례, 금융사고 사례, 정부 지침 등을 적시에 수집·관리하고 내부통제 기준과 연계해 활용할 수 있도록 시스템을 설계했다.

주요 기능은 책무정보 수집 및 관리, 내부통제 표준기준 관리, 내규·외규 정보 관리, 점검 결과와 후속조치 관리, 대시보드 기반 현황 관리 등이다.

앞서 BNK금융그룹은 시스템 도입에 앞서 계열사 임직원을 대상으로 내부통제 특강을 실시하고 제도 변화와 운영 방향에 대한 이해를 공유했다.

BNK금융그룹 관계자는 "내부통제 관련 핵심 정보를 체계적으로 관리하고 적시에 제공하는 데 중점을 뒀다"며 "업무와 직결된 정보를 신속히 활용할 수 있는 환경을 통해 내부통제의 실효성을 높이겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com