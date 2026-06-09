BNK경남은행, 외국인 고객 잡기 나섰다

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뱅킹앱 신규 가입 외국인 고객에 GS25 상품권 3000원권 지급

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = BNK경남은행은 올해 연말까지 외국인뱅킹 신규 가입자를 대상으로 상품권을 제공하는 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다.

모바일뱅킹 앱을 통해 외국인뱅킹에 신규 가입한 외국인에게는 GS25 모바일 상품권 3000원권을 지급한다. 마케팅 동의가 필수 조건이다.

[이미지= BNK경남은행]

경남BC카드(신용/체크)를 월 10만원 이상 이용하면 다이소 모바일 상품권 10000원권을 추가로 받을 수 있어 최대 1만3000원 상당의 상품권을 획득할 수 있다. 다만 외국인뱅킹 신규 가입일 기준 직전 3개월 이내에 경남BC카드를 월 10만원 이상 사용한 이력이 없어야 한다.

BNK경남은행의 외국인뱅킹 서비스는 영어, 중국어, 베트남어 등 10개 언어를 지원한다. 비대면 계좌 개설, 모바일뱅킹 가입, 후불교통체크카드 발급 등 주요 금융 서비스를 영업점 방문 없이 처리할 수 있다.

외국인 근로자 대상 신용대출과 해외송금 서비스도 전 과정이 비대면으로 진행된다. 금융 용어가 생소한 외국인들을 위해 '에버어시스트' 기능으로 상세한 가이드를 제공한다.

romeok@newspim.com