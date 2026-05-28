BNK경남은행 창립 56주년 모바일 이벤트…모바일 상품권 제공

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퀴즈·참여형 미션 3단계 나눠 진행

추가 경품 배달의민족 상품권 제공

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK경남은행은 모바일 어워드 코리아 2026 은행 부문 대상 수상과 창립 56주년을 기념해 모바일뱅킹앱에서 단계별 고객 이벤트를 진행 중이라고 28일 밝혔다.

이번 이벤트는 BNK경남은행 모바일뱅킹앱에서 3단계로 나눠 시행된다. 기간별로 다른 미션을 수행한 고객을 대상으로 추첨을 통해 모바일 상품권을 제공하는 방식이다.

BNK경남은행 '창립 56주년 기념 이벤트' 웹이미지. [사진=BNK경남은행]2026.05.28.

1단계 이벤트는 모바일 어워드 코리아 2026 은행 부문 대상 수상과 관련된 퀴즈로 구성됐다. 지난 5월 18일부터 31일까지 퀴즈를 풀고 응모한 고객 가운데 500명을 추첨해 편의점 모바일 상품권 5000원권을 지급한다.

2단계는 창립 56주년을 주제로 한 퀴즈 이벤트다. 6월 1일부터 14일까지 정답을 제출한 고객 중 500명을 추첨해 다이소 모바일 상품권 5000원권을 제공한다.

3단계는 '이달의 운동회 서비스'를 활용한 참여형 이벤트다. 6월 15일부터 28일까지 모바일뱅킹앱 내 생활혜택 코너에서 이달의 운동회 서비스를 둘러본 뒤 응모하기 버튼을 누른 고객 중 500명을 추첨해 커피 모바일 상품권을 발송한다. 경품 구성은 운영 과정에서 변경될 수 있다.

이달의 운동회 서비스는 고객이 제시된 미션 가운데 원하는 과제를 선택해 달성하면 경품 응모 기회를 제공하는 방식으로 BNK경남은행 모바일뱅킹앱 생활혜택 코너에서 이용할 수 있다.

3단계 모두에 참여한 고객을 대상으로 한 추가 경품도 마련했다. 3개 단계 이벤트에 모두 응모한 고객 중 100명을 추첨해 배달의민족 모바일 상품권 3만원권을 제공한다.

참여 방법은 BNK경남은행 모바일뱅킹앱에서 '우리, 생일도 맞이하고 대상도 받았어요!' 배너를 선택한 뒤 각 기간에 맞춰 해당 이벤트에 응모하면 된다.

news2349@newspim.com