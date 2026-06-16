사천시, 관광캐릭터 상품 개발 업체 모집…'또아와 친구들' 활용 기대

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관광캐릭터 활용 상품 개발 유도

관광지 인지도·방문객 증가 목표

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시가 지역 관광 활성화를 위해 차별화된 기념품 제작을 지원한다.

시는 지역 관광자원과 도시 브랜드 인지도를 높이기 위해 관광캐릭터를 활용한 관광기념품 개발 업체를 모집했다고 16일 밝혔다.

경남 사천시는 관광캐릭터를 활용한 관광상품 개발 업체를 모집한다. 사진은 경남 사천시청 전경[사진=뉴스핌DB]2026.06.16

시는 최근 시행된 '사천시 관광캐릭터 및 관광 슬로건 관리에 관한 조례'를 근거로 사천시 관광캐릭터를 활용한 다양한 상품 개발을 통해 지역 특색을 담은 관광기념품을 만들고 관광객에게 사천을 보다 친근하게 알린다는 계획이다.

모집 대상은 사천시 관광캐릭터 '또아와 친구들' 사용을 희망하는 사업자와 단체, 기관이다. 사용을 원하는 곳은 사천시 관광정책과에 신청해 승인을 받으면 문구류, 생활용품, 키링 등 다양한 분야에서 기념품과 관광상품을 제작할 수 있다.

시는 또 선정 업체에 대해 사천시가 주최하는 축제와 각종 행사에서 관련 상품을 홍보·판매할 수 있는 기회도 제공할 방침이다.

시 관계자는 "또아와 친구들은 사천 관광을 대표하는 브랜드 자산"이라며 "관광객이 사천만의 차별화된 기념품을 접할 수 있도록 다양한 기업과 소상공인의 참여를 바란다"고 말했다.

m25322532@newspim.com