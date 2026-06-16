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은행권 마통 규제에 골목상권 직격타..."재료비 등 소액대출 막막"

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  • 은행들이 16일 마이너스통장 한도 축소와 만기 심사 강화에 나섰다
  • 자영업자들은 운영자금 통로 차단으로 유동성 악화를 우려했다
  • 개인사업자대출도 이미 역대 최대라 정부 보완책 요구가 커졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

마통 한도 축소·만기 심사 강화 등
자영업자 운영자금 '경색 우려'
"재료비·인건비 마련 막막" 현장 호소

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 은행권이 가계대출 증가세 억제를 위해 마이너스통장(마통) 한도 축소와 만기 심사 강화에 나서면서 골목상권의 자금 운용 부담이 커지고 있다. 금융당국의 가계대출 관리 기조에 따른 조치지만, 재료비나 인건비 등 운영자금 조달 통로가 막힐 수 있다는 우려가 커지면서 대책 마련이 시급하다는 지적이다.

16일 금융권에 따르면 주요 시중은행은 이날부터 마통 규제에 본격 착수했다. KB국민은행은 마통 한도를 5000만원으로 제한했고, 신한은행은 한도 3000만원 이상 계좌에 대해 최대 20%를 감액한다(한도 소진율 10% 미만 시). 하나은행도 만기 갱신 시 미사용 한도를 줄이기로 했다.

시중은행뿐 아니라 인터넷은행도 한도를 기존 1억원에서 5000만원으로 낮췄다. 케이뱅크는 신규 마통 개설을 일시 중단하는 등 규제에 동참했다.

18일 서울 영등포구 전통시장의 한 상점에 고유가 피해지원금 사용 안내문이 부착된 모습. [사진=뉴스핌DB]

금융당국은 신용대출과 마통을 규제해 급증한 가계대출을 관리하겠다는 입장이지만, 현장에서는 급격한 한도 축소와 만기 규제로 인한 유동성 타격을 우려하는 목소리가 커지고 있다. 은행권의 잇단 조이기로 소액대출 자체가 막힐 수 있다는 지적이다.

통상 자영업자는 창업이나 점포 운영에 필요한 목돈은 사업자대출로 마련하고, 인건비나 재료비 등 상시 자금은 마통으로 충당하는 경우가 많다.

금리는 상대적으로 높지만, 신용대출과 달리 사용한 금액에 대해서만 이자가 부과되고 한도 내에서 자유롭게 상환·재차입이 가능해 실제 이자 부담은 오히려 낮은 편이다. 한 번 개설하면 간단한 절차로 연장이 가능하다는 점도 장점으로 꼽힌다.

그러나 은행권이 한도를 줄이고 만기 연장 심사까지 강화하면서 자영업자 커뮤니티에서는 "현금줄이 막히는 것 아니냐"는 불안이 확산되고 있다. 증시 활황에 따른 '빚투' 후폭풍이 골목상권으로 전이되는 양상이라는 지적도 나온다.

서울 도심에서 2년째 식당을 운영 중인 A씨는 "소상공인 대출 잔액이 1억원을 넘지만, 매출이 부족할 때는 마통으로 급하게 결제대금을 충당하고 있다"며 "현재 한도 2000만원 중 1000만~1500만원을 상시 사용 중인데, 한도가 줄면 당장 결제가 막혀 타격이 크다"고 말했다.

을지로에서 주점을 운영하는 B씨도 "장사가 어려워 점심 영업까지 확대했지만 상황이 쉽지 않다"며 "증시는 활황이라지만 소비는 살아나지 않고 있다. 이런 상황에서 마통까지 막히면 급전이 필요한 자영업자는 대안이 없다"고 토로했다.

마통 대신 개인사업자대출을 추가로 받는 것도 쉽지 않은 상황이다. 개인별 신용도 문제를 떠나 은행권 개인사업자대출 규모가 이미 역대 최대 수준에 도달해 추가 대출 여력이 제한적이기 때문이다.

금융권에 따르면 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 5월 말 기준 개인사업자대출 잔액은 325조9178억원으로, 지난해 말 대비 1조4854억원 증가하며 역대 최대치를 기록했다. 지난해 같은 기간 약 1조원 감소했던 것과 비교하면 증가 속도가 가파르다.

특히 개인사업자대출 연체율은 5월 말 기준 0.71%로, 전체 연체율(0.56%)보다 높아 건전성 관리 측면에서도 대출 심사 강화는 불가피하다는 분석이다.

은행권 역시 자영업자 현실을 반영한 대책 필요성에는 공감하고 있다. 다만 금융당국의 관리 기조가 강한 상황에서 개별 은행이 독자적으로 마통 규제를 완화하기는 어렵다는 입장이다. 이에 따라 정부 차원의 보완책이 필요하다는 목소리가 나온다.

한 시중은행 관계자는 "마통 한도와 연장 여부는 차주의 신용도뿐 아니라 사용 패턴 등을 종합적으로 반영해 결정된다"며 "일률적으로 한도가 축소되거나 연장이 제한되는 것은 아니다. 과도한 불안은 경계할 필요가 있으며, 현장 상황도 충분히 고려할 것"이라고 말했다.

peterbreak22@newspim.com

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인터넷은행 신용대출 빗장 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 인터넷전문은행 3사가 일제히 신용대출 조이기에 나섰다. 금융당국의 신용대출 관리 강화 주문에 따라 시중은행에 이어 인터넷은행까지 나선 모습이다. [이미지=뉴스핌DB] 16일 카카오뱅크는 오는 22일부터 마이너스 통장 대출 한도를 최대 1억원으로 축소한다고 밝혔다. 약정액 5000만원 이상인 마이너스 통장의 대출을 연장할 때도 최근 6개월간 한도 사용률이 20% 이하인 경우 그 한도를 최대 20%까지 감액키로 했다. 케이뱅크는 이날부터 다음달 31일까지 신규 마이너스 통장 개설을 일시 중단하기로 했다. 고액 연봉자에 대한 신규 신용대출 한도도 축소할 예정이다. 토스뱅크는 신용대출 최대 한도를 기존 3억원에서 1억원으로 낮추고 마이너스통장 한도를 5000만원으로 조정할 예정이다. 마이너스통장을 5000만원까지 이용 중인 고객은 추가 신용대출을 최대 5000만원까지만 받을 수 있게 된다. 적용시기는 조율 중이다. 한편 시중은행은 지난주 신용대출 규제 방안을 잇따라 내놓은 바 있다. KB국민은행은 이날부터 마이너스 통장 신규 개설 한도를 5000만원, 이를 포함한 신용대출 신규 한도는 1억원으로 제한한다. 하나은행은 지난 12일부터 고액 연봉자 대상 신규 신용대출 한도를 1억원까지로 축소했고 우리은행도 같은날 비대면 신용대출 갈아타기 상품 접수를 중단했다. 신한은행은 비대면 신용 대출 하루 한도를 정해서 운영하고 있다. romeok@newspim.com 2026-06-16 11:01
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김명수 前 합참의장 영장 기각 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 반면 함께 영장이 청구된 전직 합참 수뇌부 3명에 대해서는 구속영장이 발부됐다. 부동식 서울중앙지법 내란영장전담 부장판사는 이날 내란중요임무종사 등 혐의를 받는 김 전 의장에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 열고 구속영장을 기각했다. 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 반면, 이재식 전 합참 전비태세검열차장, 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장에 대해서는 구속영장을 발부했다. 부동식 부장판사는 김 전 의장에 대해 "주된 범죄 혐의에 대해 다툼의 여지가 있어 방어권 보장의 필요가 있다"며 "도망·증거인멸 염려가 없다"고 설명했다. 나머지 피의자에 대해선 증거인멸의 염려가 있다고 판단했다. 종합특검팀(특별검사 권창영)은 지난 9일 12·3 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 내란 상황을 파악하고도 제지하지 않고, 계엄사령부를 함께 구성해 내란에 가담한 혐의로 김 전 의장 등에 대한 구속영장을 청구했다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 김 전 의장은 비상계엄 선포 이후 군 작전 지휘권을 가진 합참의장으로서 국회 병력 투입 등을 제지하지 않고, 계엄 상황을 지원하는 데 관여한 혐의를 받는다. 종합특검은 김 전 의장이 계엄 선포 직후 특수전사령부와 수도방위사령부 등에 '계엄사무를 우선하라'는 취지의 단편명령을 내림으로써 계엄에 관여한 것으로 의심하고 있다. 단편명령은 부대 행동 지침 등을 담은 간략한 작전명령이다. 종합특검은 합참 참모들이 계엄의 절차적 문제와 국회 병력 투입의 위법 소지를 제기했음에도 김 전 의장 등이 이를 제지하거나 김용현 전 국방부 장관 등에게 병력 철수를 건의하지 않은 것으로 보고 있다. 김 전 의장 측은 혐의를 부인하는 입장이다. 김 전 의장 측 변호인단은 지난 1일 "국회로 출동한 병력은 김 전 의장의 상관인 국방부 장관의 지휘를 받고 있어 당시 김 전 의장은 작전지휘권을 행사할 수 없는 상태였다"고 밝힌 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-16 07:55

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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