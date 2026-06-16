고려아연, 신입사원 대상 '루키즈 데이' 개최

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 고려아연이 지난 10~11일 서울 강서구 호텔에서 입사 1년 이내 신입사원들을 대상으로 '2026년 KZ 루키즈 데이'를 개최했다고 16일 밝혔다.

루키즈 데이는 신입사원들이 입사 후 경험을 돌아보고 향후 성장 방향을 설계하는 행사다. 이번 행사는 커리어, 유대감, 비전, 조직 적응을 주제로 구성됐다.

첫날에는 신입사원들이 회사의 미션과 비전, 핵심가치를 담은 퀴즈를 풀며 성장 경험을 공유했다. 1대 1 심층 인터뷰를 통해 미래 계획과 일의 의미에 대해 나눴으며, 팀빌딩 활동으로는 게임형 미션을 수행하며 협력과 신뢰의 중요성을 체감했다.

최윤범 회장은 첫날 마지막 일정에서 신입사원들과 대화했다. 최 회장은 "모르는 것을 숨기기보다 적극적으로 질문하고 배우는 것이 중요하며 스스로 부족함을 인정하는 것이 빠른 성장의 출발점"이라고 당부했다. 질의응답 시간에는 신입사원들의 커리어 고민에 대한 조언과 함께 회사 주요 현안에 대한 답변이 이어졌다. 석식 자리에는 백순흠 경영관리그룹 사장 등 경영진이 동석해 신입사원들과 소통했다.

고려아연이 지난주 서울 강서구 소재 호텔에서 '2026년 KZ 루키즈 데이'를 개최했다. 최윤범 고려아연 회장(뒷줄 가운데)이 신입사원들과 기념촬영을 하고 있다 [사진=고려아연]

둘째 날은 '주제연구 프로젝트 수행 워크숍'으로 시작됐다. 신입사원들은 현업의 문제를 정의하고 자료 수집, 분석, 해결안 도출, 실행계획 수립 등 핵심 프로세스를 학습했다.

마지막으로 '비전 메이킹' 프로그램이 진행됐다. 신입사원들은 미래의 자신에게 편지를 작성하고 분재 심기 활동을 통해 조직 내 성장과 새로운 시작에 대한 각오를 다졌다. 3년 후 자신의 모습을 상상하며 동기들과 목표를 정리하고 서로 격려하는 시간으로 마무리했다.

고려아연은 루키즈 데이 외에도 입문교육, OJT, 직무역량 학습 등 신입사원 온보딩 프로그램을 운영 중이다.

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