순창군, 농공단지 제조업체 물류비 지원…기업당 최대 3000만원

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

입주기업 경영 부담 완화·농공단지 경쟁력 강화 지원

이달 24일까지 신청 접수…물류비 지출액 50% 지원

[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 농공단지 입주기업의 경영 부담을 덜고 경쟁력 강화를 지원하기 위해 물류비 지원사업을 추진한다.

순창군은 관내 농공단지 입주 제조업체를 대상으로 '2026년 농공단지 활성화 물류비 지원사업'을 시행하고 오는 24일까지 신청을 받는다고 16일 밝혔다.

농공단지 전경[사진=순창군]2026.06.16 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 제조업체의 물류비 일부를 지원해 기업 경영환경을 개선하고 농공단지 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.

지원 대상은 관내 농공단지에서 1년 이상 사업을 운영한 소기업 규모의 제조업체다. 선정된 기업은 2025년 한 해 동안 지출한 물류비의 50% 범위 내에서 지원받을 수 있으며.기업당 최대 3000만 원까지 지원된다.

다만 비제조업체와 농공단지 내 직접 생산활동을 하지 않는 기업, 국세·지방세 체납기업, 휴·폐업 기업 등은 지원 대상에서 제외된다.

신청은 신청서와 사업자등록증, 표준재무제표 등 관련 서류를 갖춰 순창군청 경제교통과에 방문 접수하면 된다.

군 관계자는 "이번 사업이 농공단지 입주기업의 물류비 부담을 줄이고 경쟁력 향상에 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 기업하기 좋은 환경 조성과 지역경제 활성화를 위한 다양한 지원 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com