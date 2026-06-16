익산시, 3중계펌프장 주민친화형 쉼터 조성…환경 개선 박차

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소공원 시설 보완·주민 의견 반영으로 이용 편의성 향상

7~10월 악취 집중관리 운영…쾌적한 생활환경 조성 추진

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 3중계펌프장을 주민들이 편안하게 이용할 수 있는 생활 속 휴식 공간으로 조성하고 악취 저감 활동도 강화한다고 16일 밝혔다.

익산시는 3중계펌프장 내 주민친화형 소공원 시설 개선과 함께 여름철 악취 집중관리에 나서고 있다.

익산시 3중계펌프장이 주민 쉼터로 탈바꿈됐다.[사진=익산시]2026.06.16 lbs0964@newspim.com

시는 그동안 탈취시설 확충과 시설 밀폐화, 악취 모니터링 시스템 구축 등 단계적인 악취 저감 사업을 추진해 왔다. 최근에는 유휴부지를 활용한 소공원을 조성해 지난 3월부터 시범 운영하고 있다.

현장에 설치된 주민 의견 게시판에는 시설 이용과 환경 개선에 대한 다양한 의견이 접수되고 있으며, 시는 이를 반영해 해충 퇴치기를 추가 설치하고 차를 비치하는 등 이용 편의 증진에 힘쓰고 있다.

또한 여름철 기온 상승에 따른 악취 발생에 대비해 오는 7월부터 10월까지 악취 집중관리 기간을 운영한다. 추가 인력 배치와 현장 순찰, 시설 점검 강화 등을 통해 신속 대응 체계를 유지하고 주민 불편을 최소화할 계획이다.

이와 함께 유휴부지에 해바라기를 식재하는 등 주변 경관 개선 사업도 추진한다. 계절감을 살린 환경 조성을 통해 시민들이 더욱 쾌적하게 이용할 수 있는 공간으로 만들어 갈 방침이다.

익산시 관계자는 "3중계펌프장이 주민들이 편안하게 찾는 휴식 공간으로 자리매김할 수 있도록 시설 개선과 환경 관리에 최선을 다하고 있다"며 "앞으로도 악취 저감과 주민 편의 증진을 병행해 시민 만족도를 높여 나가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com