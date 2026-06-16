전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.16 (화)
KYD 디데이
전국 경기

속보

더보기

한대희 군포시장 당선인 '시정기획단' 출범..."민선9기 성공 로드맵 그린다"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한대희 군포시장 당선인은 15일 시정기획단을 공식 출범했다
  • 시정기획단은 4개 분과 20명 규모로 7월20일까지만 활동한다
  • 인수위는 시민 제안 코너를 통해 의견을 수렴해 시정에 반영한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

위원 15명·자문위원 5명으로 구성...위원장에 이길호 전 군포시의회 의장
시민의 관점에서 시정 변화가 필요한 다양한 제안...충분히 반영할 것

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 민선 9기 경기 군포시정의 안정적인 출범을 위한 '시정기획단(군포시장직 인수위원회)'이 지난 15일 군포문화예술회관 국제회의장에서 한대희 당선인과 위원들이 참석한 가운데 현판식과 위원 위촉식을 가졌다.

민선9기 시정기획단 공식출범 현판식. [사진=한대희 군포시장 당선인]

16일 인수위에 따르면 이날 행사에는 한대희 당선인을 포함해 군포시 부시장과 시정기획단 위원 및 자문위원들이 모였다. 시정기획단은 위원 위촉식 직후 제1차 전체회의를 열어 향후 운영 체계와 세부 활동 계획에 대한 논의에 들어갔다.

한대희 당선인은 회의에서 "선거기간 동안 저를 선택해 주신 시민 여러분께 감사드리며 군포의 빠른 변화를 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다. 이어 기획단과 관계 공무원들의 노력을 격려하며 "시정기획단은 민선 9기의 성공적인 운영을 위한 밑그림을 그리는 곳"이라고 설명했다.

특히 한 당선인은 "군포의 미래를 결정할 중요한 현안들과 관련해 군포시정이 수행한 역할의 적절성을 평가하고 민선 9기가 나아갈 방향에 대한 대안을 마련해 주길 바란다"고 요청했다.

또한 그는 "시민의 관점에서 시정 변화가 필요한 다양한 제안을 해주시면 이를 충분히 반영하겠다"고 시민 중심의 행정을 예고했다.

민선9기 시정기획단 공식출범 회의. [사진=한대희 군포시장 당선인]

한 당선인은 공직사회를 향해서도 "민선 9기는 공무원의 열정과 창의력을 통해 시민을 위한 조직으로 발전해 나가길 희망한다"며 "시정기획단과 공직사회가 서로 존중하고 협력하여 시민을 위한 최선의 답을 찾는 과정이 되길 바란다"고 당부의 말도 전했다. 이어 "곧 시작될 장마철에 시민 안전에 문제가 없도록 최선을 다해주길 바란다"고 덧붙였다.

한 당선인은 권위적이고 일방적인 시정 인수를 지양하고 공직사회와의 수평적인 소통과 협력을 강화하기 위해 기존의 의례적인 인수위원회를 대신해 실무 중심의 '시정기획단'을 구성했다.

군포문화예술회관 2층에 사무실을 둔 기획단은 위원 15명과 자문위원 5명으로 구성되며 이길호 전 군포시의회 의장이 위원장을 맡았다. 조직은 효율적인 업무 추진을 위해 행정지원, 기업재정, 도시주택, 복지 등 4개 분과로 나뉘어 운영된다.

시정기획단은 약 40여 일간 활동을 지속하며 17일 분과별 핵심 검토 과제 선정을 시작으로 시정업무 청취(22~23일), 분과별 공약 및 현안 사항 검토(25~26일), 주요 사업장 방문(29일), 공약사항 이행계획 및 시민 의견 검토 회의(30일)를 진행할 계획이다. 이후 공약사항 보고회(7월 15일)와 활동 결과 보고회(7월 20일)를 끝으로 일정을 마무리하며 민선 9기 군포시정의 핵심 정책 방향과 실행 기반을 마련할 예정이다.

민선9기 시정기획단 공식출범 위촉식 단체사진. [사진=한대희 군포시장 당선인]

또한 시정기획단은 군포시청 홈페이지에 개설되는 '민선 9기 시정기획단(인수위원회) 제안 ON' 코너를 통해 시민들의 다양한 의견과 제안을 수렴하여 적극적으로 검토할 계획이다.

1141world@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
인터넷은행 신용대출 빗장 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 인터넷전문은행 3사가 일제히 신용대출 조이기에 나섰다. 금융당국의 신용대출 관리 강화 주문에 따라 시중은행에 이어 인터넷은행까지 나선 모습이다. [이미지=뉴스핌DB] 16일 카카오뱅크는 오는 22일부터 마이너스 통장 대출 한도를 최대 1억원으로 축소한다고 밝혔다. 약정액 5000만원 이상인 마이너스 통장의 대출을 연장할 때도 최근 6개월간 한도 사용률이 20% 이하인 경우 그 한도를 최대 20%까지 감액키로 했다. 케이뱅크는 이날부터 다음달 31일까지 신규 마이너스 통장 개설을 일시 중단하기로 했다. 고액 연봉자에 대한 신규 신용대출 한도도 축소할 예정이다. 토스뱅크는 신용대출 최대 한도를 기존 3억원에서 1억원으로 낮추고 마이너스통장 한도를 5000만원으로 조정할 예정이다. 마이너스통장을 5000만원까지 이용 중인 고객은 추가 신용대출을 최대 5000만원까지만 받을 수 있게 된다. 적용시기는 조율 중이다. 한편 시중은행은 지난주 신용대출 규제 방안을 잇따라 내놓은 바 있다. KB국민은행은 이날부터 마이너스 통장 신규 개설 한도를 5000만원, 이를 포함한 신용대출 신규 한도는 1억원으로 제한한다. 하나은행은 지난 12일부터 고액 연봉자 대상 신규 신용대출 한도를 1억원까지로 축소했고 우리은행도 같은날 비대면 신용대출 갈아타기 상품 접수를 중단했다. 신한은행은 비대면 신용 대출 하루 한도를 정해서 운영하고 있다. romeok@newspim.com 2026-06-16 11:01
사진
김명수 前 합참의장 영장 기각 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 반면 함께 영장이 청구된 전직 합참 수뇌부 3명에 대해서는 구속영장이 발부됐다. 부동식 서울중앙지법 내란영장전담 부장판사는 이날 내란중요임무종사 등 혐의를 받는 김 전 의장에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 열고 구속영장을 기각했다. 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 반면, 이재식 전 합참 전비태세검열차장, 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장에 대해서는 구속영장을 발부했다. 부동식 부장판사는 김 전 의장에 대해 "주된 범죄 혐의에 대해 다툼의 여지가 있어 방어권 보장의 필요가 있다"며 "도망·증거인멸 염려가 없다"고 설명했다. 나머지 피의자에 대해선 증거인멸의 염려가 있다고 판단했다. 종합특검팀(특별검사 권창영)은 지난 9일 12·3 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 내란 상황을 파악하고도 제지하지 않고, 계엄사령부를 함께 구성해 내란에 가담한 혐의로 김 전 의장 등에 대한 구속영장을 청구했다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 김 전 의장은 비상계엄 선포 이후 군 작전 지휘권을 가진 합참의장으로서 국회 병력 투입 등을 제지하지 않고, 계엄 상황을 지원하는 데 관여한 혐의를 받는다. 종합특검은 김 전 의장이 계엄 선포 직후 특수전사령부와 수도방위사령부 등에 '계엄사무를 우선하라'는 취지의 단편명령을 내림으로써 계엄에 관여한 것으로 의심하고 있다. 단편명령은 부대 행동 지침 등을 담은 간략한 작전명령이다. 종합특검은 합참 참모들이 계엄의 절차적 문제와 국회 병력 투입의 위법 소지를 제기했음에도 김 전 의장 등이 이를 제지하거나 김용현 전 국방부 장관 등에게 병력 철수를 건의하지 않은 것으로 보고 있다. 김 전 의장 측은 혐의를 부인하는 입장이다. 김 전 의장 측 변호인단은 지난 1일 "국회로 출동한 병력은 김 전 의장의 상관인 국방부 장관의 지휘를 받고 있어 당시 김 전 의장은 작전지휘권을 행사할 수 없는 상태였다"고 밝힌 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-16 07:55

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동