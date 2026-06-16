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브레인즈컴퍼니, AI 기반 옵저버빌리티 기능 강화

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AI 핵심 요약

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  • 브레인즈컴퍼니가 16일 AI 옵저버빌리티 기능을 강화했다.
  • Zenius AI는 이상징후를 탐지해 장애 가능성을 조기 파악했다.
  • Zenius AI Agent는 대화형 분석으로 대응 속도를 높였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이상징후 탐지·대화형 장애 분석 기능 추가

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 지능형 IT 인프라 통합관리 전문기업 브레인즈컴퍼니가 AI 기반 옵저버빌리티 기능을 강화했다고 16일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 기능 강화는 'Zenius AI'의 이상징후 탐지와 'Zenius AI Agent'의 대화형 장애 분석을 중심으로 진행됐다. 운영자가 복잡한 장애 상황을 빠르게 파악하고 대응할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞췄다.

Zenius AI는 로그와 메트릭 데이터를 기반으로 정상 운영 패턴을 학습하고 예측 범위를 벗어나는 이상 흐름을 탐지해 장애 가능성을 조기에 파악할 수 있도록 지원한다. BASE 모델 관리, 학습 설정, 예측 데이터 생성, 시계열 이상징후 감시설정 기능과 호스트·모델·서비스 그룹 단위의 대시보드를 통해 이상징후를 체계적으로 관리할 수 있다.

브레인즈컴퍼니 로고. [사진=브레인즈컴퍼니]

Zenius AI Agent는 Zenius EMS에 축적된 모니터링 데이터와 이벤트 정보를 활용해 장애 상황을 분석하고 대응 방향을 제시하는 대화형 AI 기능이다. 운영자는 자연어 질의를 통해 복잡한 장애 상황을 확인할 수 있으며, AI Agent는 관련 이벤트와 성능 데이터를 종합해 원인 분석, 영향 범위 확인, 우선 점검 항목 도출 등 운영 판단에 필요한 인사이트를 제공한다. 이를 통해 여러 화면과 로그를 개별적으로 확인해야 했던 분석 과정을 줄이고 장애 대응의 속도와 일관성을 높일 수 있다.

최근 기업과 공공기관의 IT 운영 환경은 온프레미스, 클라우드, 컨테이너 기반 인프라가 공존하는 구조로 변화하고 있다. 인프라 구성요소와 운영 데이터가 증가하면서 개별 장비 상태 확인만으로는 장애 원인이나 서비스 영향을 파악하기 어려워지고 있다.

브레인즈컴퍼니 서은숙 전무는 "Zenius AI와 Zenius AI Agent를 중심으로 운영 편의성과 대응 효율성을 강화한 결과 고객들로부터 긍정적인 반응을 얻고 있다"며 "앞으로도 AI 기반 IT 운영관리 기술을 지속적으로 고도화해 IT 인프라 통합 모니터링 시장에서의 리더십을 공고히 해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 브레인즈컴퍼니는 공공, 금융, 제조, 통신 등 다양한 산업군에서 축적한 IT 인프라 운영 경험을 바탕으로 자회사인 AI·Cloud Native 플랫폼전문기업 에이프리카와 함께 Zenius EMS의 AI 기반 옵저버빌리티 기능의 고도화를 단계적으로 추진하고 있다. 양사는 IT 인프라 운영 데이터와 AI 기술의 결합을 강화해 장애 예측부터 분석, 대응까지 이어지는 지능형 운영 체계를 구현하고 AI 기반 IT 인프라 운영관리 시장에서의 경쟁력을 확대해 나갈 계획이다.

nylee54@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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