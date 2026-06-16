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종전합의 중국 득실계산...이란산 석유 염가구매 호시절 끝나나

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AI 핵심 요약

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  • 미국과 이란이 19일 종전 MOU를 체결해 중국의 원유 수급에 숨통이 트였다
  • 호르무즈 해협 재개방과 유가 하락으로 중국은 전략 비축유를 저가로 보충할 수 있게 됐다
  • 반면 이란산 원유 할인 종료와 유가 안정으로 중국의 전기차 판매 증가세가 둔화될 수 있다는 전망이 나왔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 미국과 이란의 종전 협정으로 중국은 원유 수급에 숨통이 트이게 되었다. 반면 이란산 석유 구매 단가가 상승하고, 전기차 판매량이 감소할 수 있다는 부정적인 평가도 나오고 있다.

중국에서는 이번 종전 협정으로 인해 중국이 전략 비축유를 보충할 수 있을 것으로 예상된다. 중국은 대규모 전략 원유 비축량 덕분에 전쟁 기간 동안 원유 수입을 늘리지 않으면서도 자국 내 에너지 수요에 부응했다.

중국의 4월 원유 수입량은 하루 925만 배럴이었으며, 이는 전년 대비 20% 감소한 것이었다. 또한 이 수치는 2022년 7월 이후 최저치였다. 5월에는 780만 배럴로 더욱 감소했으며, 이는 전년 대비 29% 감소한 것이다.
종전 협정으로 호르무즈 해협이 개방되고 국제유가가 다시 하락할 것으로 관측되면서, 중국의 원유 수입량 역시 증가할 것으로 예상된다.

하지만 중국이 과거 누려왔던 저가의 이란산 원유는 이제는 누릴 수 없을 것이라는 예상이 나온다. 그동안 이란은 미국의 제재를 받고 있었으며, 이로 인해 한국, 일본 등은 이란산 석유를 구매하지 못했다. 하지만 중국은 우회적인 경로로 이란의 석유를 수입해 왔으며, 이란의 석유 수출량 90% 이상을 중국이 수입했었다. 이 과정에서 중국은 20~30%의 가격 할인을 받았었다.

종전 협정으로 미국의 대이란 제재가 해제된다면, 이란은 한국, 일본에도 원유를 판매할 수 있으며, 중국에 가격 할인 혜택을 줄 이유도 없어진다.

이란 전쟁 기간 동안 국제유가 고공 행진으로 인해 중국 내 휘발유 수요가 감소해 왔고, 전기차 판매량이 급증했었다. 지난 4월 중국 내 신차 판매량 중 신에너지 차량 판매량이 60%를 기록하는 기염을 토했다. 중국 로컬 브랜드의 판매량 점유율은 80%를 돌파했다. 종전 협정으로 휘발유 가격이 안정을 찾는다면 올봄 전기차 구매 열풍도 시들해질 것으로 예상된다.

이와 함께 종전 협정 이후 미국이 정치적, 군사적으로 인도 태평양 지역에 더욱 집중하게 될 것이라는 점도 중국에게 부정적인 영향이다.

한편 린젠(林劍) 중국 외교부 대변인은 15일 오후 정례 브리핑에서 "미국과 이란의 1단계 양해각서(MOU) 합의를 환영하며 파키스탄의 중재 노력을 높이 평가한다"며 "미국과 이란 양국이 예정대로 오는 19일 MOU에 서명할 것을 촉구하며, 중국은 중동 지역 평화 회복을 위해 국제 사회와 협력할 용의가 있다"고 발표했다.

[AI 일러스트=장일현 런던 특파원]

ys1744@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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