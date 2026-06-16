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日·伊, 반도체·희토류 공급망 강화 합의...차세대 전투기 개발도 가속

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  • 다카이치 일본 총리가 15일 멜로니 이탈리아 총리와 회담을 갖고 경제안보 협력 강화를 합의했다
  • 양국은 희토류 등 핵심 광물과 반도체·우주 개발·차세대 전투기 사업에서 공급망 및 기술 협력을 확대하기로 했다
  • 두 정상은 미국·이란 종전 합의를 환영하고 에너지 안보 공조와 동아시아 정세 대응, 인도·태평양 구상 협력을 재확인했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 위해 유럽을 순방 중인 다카이치 사나에 일본 총리가 조르자 멜로니 이탈리아 총리와 정상회담을 갖고 반도체와 핵심 광물, 우주 개발 등 경제안보 분야 협력을 대폭 강화하기로 했다. 미국과 이란의 종전 합의에 대해서도 환영 입장을 밝히며 에너지 안보 협력 확대에 뜻을 모았다.

NHK 등 일본 언론에 따르면 다카이치 총리는 15일(현지시간) 이탈리아 로마에서 멜로니 총리와 약 1시간 동안 회담했다. 양 정상은 희토류를 비롯한 핵심 광물 공급망 강화와 첨단 기술 분야 협력을 골자로 한 공동성명을 발표하고 관련 협력을 구체화하기로 합의했다.

양국은 특히 경제안보 협력의 핵심 과제로 핵심 광물의 안정적 확보를 제시했다. 희토류 등 전략 광물 비축과 공급망 다변화, 에너지 공급망 강화 필요성에 공감대를 형성했으며, 양국 정부가 체결한 양해각서(MOU)를 바탕으로 후속 협력을 추진하기로 했다.

반도체 분야에서는 일본 정부가 지원하는 첨단 반도체 기업 라피더스와 이탈리아 반도체 설계 기업 간 협력을 확대하기로 했다. 일본은 첨단 반도체의 자국 생산 체제 구축을 국가 전략으로 추진하고 있어 유럽과의 기술 협력 확대에 의미를 두고 있다.

인공지능(AI) 기반 로봇, 바이오, 우주 산업도 협력 대상에 포함됐다. 양국은 우주 쓰레기(스페이스 데브리) 대응과 위성 데이터 활용 분야에서 협력을 확대하고, 국제 우주 규범 마련을 위한 다자 협의도 함께 추진하기로 했다.

방위 분야에서는 일본·영국·이탈리아가 공동 추진 중인 차세대 전투기 개발 사업인 '글로벌 전투공중프로그램(GCAP)'의 가속화 방침을 재확인했다. 다카이치 총리는 공동 기자회견에서 "차세대 전투기 개발 계획의 진전을 가속하기 위해 계속 긴밀히 협력해 나갈 것"이라고 말했다.

양 정상은 최근 미국과 이란이 전투 종식을 위한 합의에 도달한 것을 환영하고, 그동안 사실상 봉쇄 상태였던 호르무즈 해협의 조속한 항행 안전 확보를 위해 협력하기로 했다. 또한 이번 합의가 중동 지역의 평화와 안정으로 이어질 수 있도록 긴밀히 공조한다는 방침을 확인했다.

이와 함께 중국과 북한을 포함한 동아시아 정세에 대해서도 의견을 교환하고 협력 대응 방침을 재확인했다. 다카이치 총리는 회담에서 일본이 추진하는 '자유롭고 열린 인도·태평양' 구상에 대한 협력을 요청한 것으로 전해졌다.

다카이치 총리는 회담 후 공동 기자회견에서 "지중해와 인도·태평양의 연결성을 의식하면서 지역 전체를 함께 강하고 풍요롭게 만들기 위해 뜻을 같이하는 이탈리아와 협력해 나가겠다"고 밝혔다.

15일(현지시간) 이탈리아 로마에서 만나 악수하고 있는 다카이치 사나에 일본 총리와 조르자 멜로니 이탈리아 총리 [사진=로이터 뉴스핌]

goldendog@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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