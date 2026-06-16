HLB제넥스, CJ바이오 전문가 김소영 부사장 영입

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB제넥스가 CJ제일제당에서 바이오 사업을 주도해온 김소영 박사를 신임 부사장으로 영입했다고 16일 밝혔다.

김 부사장은 CJ제일제당에서 20여 년간 바이오 연구개발(R&D)과 사업화를 이끌어온 전문가다. 아미노산 연구원으로 출발해 동물영양사업본부장 등 핵심 보직을 거쳤으며, CJ제일제당 첫 여성 사내이사로 선임된 바 있다. 2021년 2분기 바이오 부문 분기 사상 최대 영업이익 달성에 기여했고, 라이신·트립토판 등 글로벌 아미노산 시장에서 세계 1위 지위를 공고히 하는 과정에서 핵심 리더로 활약했다.

HLB제넥스 김소영 신임 부사장. [사진=HLB제넥스]

회사에 따르면 HLB제넥스는 현재 반도체 공정 등에 사용되는 산업용 효소를 공급하고 있으며, 합성생물학과 정밀발효 기술을 활용한 고부가 단백질·펩타이드 소재 개발을 추진 중이다. 메디컬 푸드와 개인 맞춤형 영양, 항노화 바이오솔루션 시장으로 사업 영역을 확장하고 있다.

회사 관계자는 "김 부사장의 핵심 경쟁력은 연구개발 성과를 실제 사업으로 연결해본 검증된 실행력"이라며 "회사가 보유한 효소, 단백질 기반 기술과 김 부사장의 사업화 경험이 결합되면서 기존 사업의 수익성 제고는 물론, 메디컬 푸드와 항노화 등 고부가 헬스케어 소재 시장에서 실질적인 매출 성장을 이끌겠다"고 말했다.

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