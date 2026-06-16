보이넥스트도어 '홈', 일본 오리콘 주간 앨범 랭킹 1위

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 보이넥스트도어의 첫 정규 음반이 일본 오리콘 주간 앨범 랭킹 정상을 차지했다.

16일 오리콘 발표에 따르면 보이넥스트도어의 정규 1집 '홈(HOME)'은 현지 발매 첫 주에 약 15만 9000장 팔려 '주간 앨범 랭킹' 1위로 진입했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 보이넥스트도어. [사진=KOZ엔터테인먼트] 2026.06.16 alice09@newspim.com

이들은 미니 1~5집과 이번 신보, 일본에서 낸 두 장의 싱글 모두 '주간 앨범 랭킹' 3위권에 올렸다. 이 중 미니 2집 '하우(HOW?)', 미니 3집 '19.99'와 미니 4집 '노 장르(No Genre)'와 신보는 1위를 찍었다.

이번 정규 1집은 보이넥스트도어가 그간 겪은 감정과 기억을 진솔하게 푼 작품이다. 연습생 때부터 현재까지 마주한 다양한 감정을 녹여 자전적인 음반을 완성했다.

처음으로 전 멤버가 곡 작업에 참여해 한층 진화된 역량을 입증했다. 이 앨범은 한터차트 기준 발매 일주일 동안 총 108만 5715장 팔렸다. 미니 3~5집에 이어 4연속 밀리언셀링을 달성했다.

또한 지난 9~14일 한국 애플뮤직 '인기 앨범' 1위를 차지했다. 타이틀곡 '바이럴(VIRAL)'은 발매 첫날 멜론 일간 차트에 68위로 입성해 14일 자 33위를 기록했다.

음악방송 이후 순위가 급속도로 오르고 있어 특히 고무적이다. 지난 11일 Mnet '엠카운트다운'에서 무대를 선보인 뒤 12일 자 51위, 13일 자 41위에 이어 14일 자에서는 30위대로 상승했다.

alice09@newspim.com