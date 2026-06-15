보이넥스트도어 정규 1집, 초동 108만장…4연속 밀리언셀러

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 보이넥스트도어의 신보 초동(발매 후 일주일간의 판매량)이 100만장을 넘으면서 4연속 밀리언셀러를 달성했다.

15일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 보이넥스트도어의 정규 1집 '홈(HOME)'은 지난 8일 발매 후 일주일 동안 총 108만5715장 팔렸다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 보이넥스트도어. [사진=KOZ엔터테인먼트] 2026.06.15 alice09@newspim.com

이로써 보이넥스트도어는 미니 3집 '19.99', 미니 4집 '노 장르(No Genre)', 미니 5집 '더 액션(The Action)'에 이어 신보까지 4연속 밀리언셀링을 달성했다.

정규 1집 '홈'은 팀의 자전적인 이야기를 담은 진솔한 음악이 리스너들을 사로잡았다. 처음으로 멤버 전원이 앨범 작업에 참여해 한층 성장한 역량을 입증했다.

연습생 때부터의 경험담을 녹인 '06070', 부모님에 대한 진심을 고백한 '기억해줘요'와 팬들을 향한 마음을 노래한 '아이 원더(I Wonder)', '아이 원더 올웨이즈(I Wonder, Always)'의 크레디트에 팀명을 올렸다.

이처럼 실제 겪은 이야기에서 출발해 사랑, 이별, 청춘의 성장과 아픔 등 다양한 감정을 아우르며 누구나 공감할 수 있는 음악을 완성했다.

타이틀곡 '바이럴(VIRAL)'은 '2~3세대 K팝 문법'을 반영해 음악팬들의 향수를 자극했다. 서정적인 가사, 기승전결이 살아있는 곡 전개에 더해 페어 안무와 댄스 브레이크 등 '그 시절 K팝'이 떠오르는 퍼포먼스로 입소문을 탔다.

'바이럴'은 멜론 일간 차트(13일 자)에서 전날보다 10계단 상승한 41위에 올랐다. 이 곡은 발매 첫날부터 엿새째 차트인을 이어가고 있다.

같은 날 애플뮤직 '오늘의 톱 100: 대한민국' 8위, 한국 스포티파이 '데일리 톱 송' 25위에 자리했다. 음반은 9~ 13일 한국 애플뮤직 '인기 앨범'에서 정상을 찍었다.

글로벌 팬덤 또한 보이넥스트도어를 주목하고 있다. '홈'은 일본 발매일(10일)에 오리콘 '데일리 앨범 랭킹' 1위로 진입해 13일까지 나흘 연속 정상을 지켰다. 타이틀곡은 일본 대형 음원 사이트 라인뮤직 '데일리 뉴 송 톱 100'에 78위(8일 자)로 출발해 최신 차트(13일 자) 29위에 이름을 올리며 상승세를 보였다.

alice09@newspim.com