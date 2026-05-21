보이넥스트도어, 첫 정규 타이틀은 '바이럴'…멤버 전원 참여

AI 핵심 요약beta
- 보이넥스트도어가 20일 첫 정규앨범 '홈' 트랙리스트를 공개했다
- '홈'은 전 멤버가 전곡 작업에 참여한 9트랙으로 구성됐다
- 타이틀곡 '바이럴'은 6월 8일 발매되며 지코 등이 참여했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 보이넥스트도어가 첫 정규 앨범 '홈(HOME)' 전곡 작업에 참여하며 역량을 드러냈다.
보이넥스트도어는 지난 20일 정규 1집 공식 웹사이트에 트랙리스트를 게재했다. 트랙리스트는 화면 속 문에 붙은 종이를 누르면 자세한 정보를 확인할 수 있다.
이에 따르면 '홈'은 타이틀곡 '바이럴(VIRAL)'을 비롯해 '06070', '똑똑똑', '아디오스(ADIOS!)', '업사이드 다운(Upside Down)', '다이브(DIVE)', '기억해줘요', '아이 원더(I Wonder)', '아이 원더, 올웨이즈(I Wonder, Always)'까지 총 9개 트랙으로 구성됐다.
특히 전 멤버가 곡 작업에 참여해 한층 강화된 음악적 역량을 보여준다. 멤버 명재현과 운학은 전곡 작업을 맡았다. 크레디트에 개인이 아닌 팀 이름을 내건 노래도 눈에 띈다.
오는 6월 8일 오후 6시 발매되는 정규 1집 '홈'은 보이넥스트도어가 '옆집 소년들'로 불려 온 시간을 되돌아보며 그간 겪은 감정과 기억을 진솔하게 푼 앨범이다.
멤버, 팬 등 팀의 근간이 되는 존재와 사랑, 이별, 청춘의 성장과 아픔을 주제 삼아 누구나 공감할 수 있는 곡을 만들었다.
타이틀곡 '바이럴'은 자신의 노래가 더 많은 사람들에게 퍼지면 좋겠다는 바람을 담은 곡이다.
소속사 KOZ 엔터테인먼트의 대표 프로듀서이자 아티스트 지코가 작사, 작곡에 참여했고 보이넥스트도어와 꾸준히 작업을 함께한 팝타임, kako가 프로듀싱을 담당했다.
보이넥스트도어는 오는 24일부터 총 네 가지 버전의 콘셉트 필름과 사진을 순차 공개해 첫 정규 앨범의 비주얼을 보여줄 예정이다.
alice09@newspim.com