보이넥스트도어, 7월 첫 월드투어…서울·북미까지 총 24개 도시 순회

AI 핵심 요약beta
- 보이넥스트도어가 13일 첫 월드투어 개최 소식을 전했다.
- 투어는 7월 17~19일 서울 KSPO DOME에서 시작해 부산·일본·북미·아시아 순회한다.
- 부산·북미는 첫 공연이며 6월 정규 1집 발매한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 보이넥스트도어가 첫 월드 투어에 돌입한다.
보이넥스트도어는 13일 오후 2시 팀 공식 사회관계망서비스(SNS)와 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스를 통해 '보이넥스트도어 투어-낙 온 볼륨.2(BOYNEXTDOOR TOUR-KNOCK ON Vol.2)' 개최 소식을 전했다.
투어는 7월 17~19일 사흘간 서울 KSPO DOME에서 출발하고 8월 1~2일 부산 사직실내체육관으로 이어진다. 팀이 부산에서 콘서트를 여는 것은 이번이 처음이다.
이어 일본 6개 도시를 아우르는 공연을 전개한다. 8월 21~23일 가나가와, 29~30일 사가, 9월 9~10일 오사카, 19~20일 미야기, 25~26일 나가노, 10월 10~11일 치바에서 공연을 개최한다.
특히 처음으로 북미 투어에 나서 눈길을 끈다. 10월 30일 댈러스, 11월 1일 폼파노 비치, 4일 시카고, 7일 뉴욕, 10일 토론토, 13일 밴쿠버, 15일 시애틀, 17일 샌프란시스코, 20일 로스앤젤레스, 24일 멕시코시티까지 북미에서만 10개 도시를 순회한다.
이에 더해 12월 5일 자카르타, 26일 쿠알라룸푸르, 내년 1월 9일 타이베이, 16일 홍콩, 23일 싱가포르, 30일 방콕 등 아시아 6개 도시에서 관객들과 만난다.
보이넥스트도어는 2024년 12월 인천에서 첫 단독 투어를 개시해 작년 7월 서울에서 유종의 미를 거뒀다. 이들은 13개 도시에서 23회 공연을 펼치며 관객 동원력을 과시했다.
또한 지난해 8월 세계 최대 음악 축제 '롤라팔루자 시카고'에 처음으로 초청받아 현지 관객을 사로잡는 멋진 무대를 꾸몄다. 다양한 경험을 쌓아 공연 강자로 발돋움한 만큼 이번 투어에 기대가 집중된다.
보이넥스트도어는 오는 6월 8일 정규 1집 '홈(HOME)'을 발매한다. 팀의 솔직한 이야기를 녹인 자전적인 앨범이 될 전망이다. 이에 앞서 수록곡 '똑똑똑'을 선공개하고 금주 음악방송에서 퍼포먼스를 선보일 예정이다.
alice09@newspim.com