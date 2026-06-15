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[서평] AI 법제 총정리 나선 '인터넷·AI 전도사' 강민구 도울 대표변호사

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AI 핵심 요약

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  • 강민구 변호사가 1일 인공지능 시대 법·윤리·사회 쟁점을 다룬 신간 'AI, 그 길을 묻다'를 출간했다고 밝혔다.
  • 신간은 인공지능 기본법·지식재산권·디지털 독점·노동·프라이버시·국방·금융 등 8부 40장으로 AI 시대 법·제도 설계 방향을 제시했다.
  • 저자는 생성형 AI 도구로 주제 도출·초고 작성·팩트체킹을 한 뒤 41년 법조 경력을 바탕으로 원고를 감수하며 한국의 AI 규범적 리더십 전략을 담았다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'AI, 그 길을 묻다' 출간… 전직 판사가 던진 AI 법·제도 '설계도'
'현대판 법조실록'에서 생성형 AI 집필까지
인터넷 전도사에서 AI 규범과 리더십 주창자로

[서울=뉴스핌] 오동룡 기자 = 서울고등법원 부장판사 출신으로 현재 법무법인 도울 대표변호사로 활동 중인 강민구 변호사가 인공지능 시대의 법적·윤리적·사회적 쟁점을 정리한 'AI, 그 길을 묻다'(전 2권, 바른디자인 펴냄)를 1일 출간했다고 밝혔다.

이번 신간은 인공지능 기본법, 지식재산권, 디지털 독점 규제, 노동·프라이버시, 국방·금융 등 주요 쟁점을 망라해 AI 시대 법·제도 설계 방향을 제시한 것이다.

책은 총 8부 40장으로 구성됐다. 주요 내용은 △법학 패러다임 전환과 기본권 보호 △인공지능 기본법의 실무적 전개 △지식재산권 질서 재편 △알고리즘 담합과 디지털 독점 규제 △AI 차별과 노동 프라이버시 △금융·모빌리티·국방 등 산업별 쟁점 △AI 주권과 지정학 패권 경쟁 △신뢰할 수 있는 AI 사회를 위한 다중이해관계자 거버넌스 등이다.

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 2026.06.15 gomsi@newspim.com

이번 저서는 저자가 2012년 한국정보법학회 공동회장 시절 석학 40인과 함께 펴낸 '인터넷, 그 길을 묻다'의 후속작으로, 14년 만에 인터넷 시대에서 인공지능 시대로 이어지는 법·기술 융합 논의를 재정리했다.

강 변호사는 판사 시절부터 '현대판 법조실록' 작업으로 주목을 받았다. 수천 건에 이르는 사건 처리 경험을 토대로 판결과 재판 과정을 체계적으로 기록·정리하며 법원의 의사결정 구조와 재판 절차를 개선해야 한다는 문제의식을 꾸준히 제기해 온 것으로 알려졌다.

법원이 전산 환경을 충분히 갖추지 못했던 시기에는 판례·법령·논문을 한 번에 찾아 활용할 수 있는 법률정보 시스템과 전산화 작업에 관여해, 재판 실무의 디지털 전환을 뒷받침하기도 했다.

동시에 그는 인터넷·디지털 환경 변화에 민감하게 대응하며 정보법·IT 법제를 현장에서 소개해, 법조계 안팎에서 '인터넷·AI 전도사'로 불려왔다. 컴퓨터와 스마트폰을 재판·연구 업무에 접목해 온 경험을 바탕으로, 알파고 이후 AI 기술의 파급력과 법조 현장의 변화 필요성을 주제로 한 강연·기고 활동을 이어왔다. 최근에는 장·노년층을 대상으로 한 디지털·AI 교육 프로그램을 통해 'AI 시대에 필요한 법 감수성과 디지털 역량'을 강조해 온 것으로 전해졌다.

이번 저서의 집필 과정에는 생성형 인공지능 도구도 적극 활용됐다. 강 변호사는 "구글 제미나이 울트라로 40개 핵심 주제를 도출하고 딥 리서치 기능으로 1차 원고를 작성했다"면서 "그 다음으로, 앤트로픽 클로드 오퍼스 4.6 맥스로 정밀 팩트체킹을 수행했다"고 설명했다.

인공지능 시대의 법·제도·윤리를 다룬 신간 'AI, 그 길을 묻다'를 출간한 강민구 법무법인 도울 대표변호사. [사진= 오동룡 기자] 2026.06.15 gomsi@newspim.com

이후 자신이 쌓아온 41년 법조 경력을 바탕으로 전체 원고를 통독·감수해 최종 원고를 확정했다는 것이다. 참고문헌의 80% 이상은 미국·유럽 등 해외 자료로 구성돼 국제 논의 동향을 반영했다고 한다.

강민구 변호사는 1958년 경북 구미 출생으로, 서울대 법학과를 졸업한 뒤 제24회 사법시험에 합격해 36년간 법관으로 재직했다. 재직 기간 동안 창원지방법원장, 부산지방법원장, 서울고등법원 부장판사 등을 역임했다. 현재 법무법인 도울 대표변호사와 디지털·AI 상록수협회 회장을 맡고 있다. 또 제1기 국가AI위원회 법·제도 분과 위원장(2024년 9월 26일~2025년 6월 26일)을 지내며 AI 관련 법·제도 논의를 이끌었다.

강 변호사는 서문에서 "맹목적 산업 진흥과 일방적 규제라는 이분법적 프레임을 극복하고, 인간의 윤리와 헌법적 가치를 기술 설계 단계부터 이식하는 '설계적 거버넌스(Governance by Design)'로의 진화가 필요하다"고 밝혔다. 그러면서 "대한민국이 '기술 종속국'을 넘어 글로벌 AI 규범을 앞장서서 설계하는 '규범적 리더십(Normative Leadership)' 국가로 도약하기 위한 전략 지도를 함께 그렸다"고 했다.

gomsi@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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