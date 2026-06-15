새마을금고, 인구감소지역 독거노인에 AI 반려로봇 200대 지원

AI 핵심 요약beta
- 새마을금고는 15일 인구감소지역 독거노인에게 AI반려로봇 200대를 지원한다고 밝혔다
- 민관협력으로 대상자 발굴·사후관리·모니터링을 진행하며 로봇은 대화·복약알림·119연계 기능을 제공한다
- 새마을금고는 2024~2026년 3년간 600대 이상 AI반려로봇을 보급해 고독사 예방 등 사회공헌활동을 이어간다고 했다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 새마을금고는 인구감소지역에 거주하는 독거노인의 사회적 고립 해소를 위해 인공지능(AI) 반려로봇 200대를 지원한다고 15일 밝혔다.
이번 사업은 지방자치단체, 독거노인종합지원센터, 노인돌봄기관 등이 함께 참여하는 민·관 협력사업으로 추진된다. 새마을금고는 AI 반려로봇 지원을 통해 지역사회 돌봄 안전망 구축을 지원하고, 지자체와 독거노인종합지원센터 등은 대상자 발굴과 사후관리, 모니터링 등을 맡는다.
새마을금고는 지난 11일 대구 서구 상리2동경로당에서 독거노인 70명을 대상으로 AI 반려로봇 전달식을 열고 올해 지원 사업을 본격화했다.
AI 반려로봇은 양방향 대화, 복약 알림, 움직임 감지, 위급상황 발생 시 119 연계 등 생활밀착형 기능을 제공한다. 수집된 정보는 생활지원사 등과 공유돼 독거노인의 안부 확인과 고독사 예방에 활용된다.
새마을금고중앙회 관계자는 "고령화와 1인 가구 증가로 독거노인의 사회적 고립 문제가 심화되고 있다"며 "새마을금고는 소외된 이웃이 없는 따뜻한 지역사회를 만들기 위해 사회공헌활동을 이어가겠다"고 말했다.
새마을금고는 2024년 AI 반려로봇 200대를 시작으로 2025년 230대, 올해 200대를 추가 지원한다. 이를 통해 3년간 총 6억5000만원 규모로 600대 이상의 AI 반려로봇을 보급하게 된다.
yunyun@newspim.com