전남광주 통합 준비에…'등·초본' 등 78개 민원 일시 중단

AI 핵심 요약beta
- 광주시는 15일 통합특별시 출범 앞두고 민원서비스 중단을 예고했다.
- 27~28일 건축물대장·지방세 납부가 중단된다.
- 30일 오후 6시부터 7월 1일 오전 9시까지 78개 서비스가 멈춘다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 오는 7월 1일 전남광주통합특별시 출범을 앞두고 주말과 야간 시간대에 일부 민원 서비스가 제한될 전망이다.
15일 광주시에 따르면 통합특별시 출범에 따라 495개에 달하는 행정정보시스템의 전환 작업이 진행되며 이 기간 주민등록 등·초본, 건축물대장 발급 등 일부 민원서비스 이용이 불가능하다.
오는 27~28일에는 건축물대장 발급과 지방세 납부 등 일부 민원서비스가 중단된다.
30일 오후 6시부터 다음날인 7월 1일 오전 9시까지는 주민등록 등·초본, 토지대장 발급, 납세증명서 등 총 78개 시스템의 대민 서비스가 일시 중단된다.
광주시가 자체적으로 운영하는 상수도 누리집 등 5종의 대민 서비스와 모든 무인민원발급기 운영도 일시 중단된다.
전은옥 광주전남행정통합실무준비단장은 "평소 자주 이용하는 민원서비스 중단 시간을 사전에 확인하고 필요한 서류는 미리 발급받아야 한다"고 당부했다.
bless4ya@newspim.com