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李在明结束欧洲巡访 转赴法国出席G7峰会

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纽斯频通讯社首尔6月16日电 韩国总统府国家安保室长魏圣洛当地时间15日在意大利罗马表示，总统李在明结束欧洲访问行程后，将于16日至17日出席在法国举行的七国集团（G7）领导人会议。此次欧洲之行有助于深化韩国与欧洲国家及欧盟合作，并进一步提升韩国参与全球事务的影响力。

图为当地时间15日，韩国总统李在明在意大利罗马与当地韩乔举行座谈会并发表讲话。【图片=KTV截图】

魏圣洛当天在罗马新闻中心举行记者会时表示，此次欧洲访问不仅推动韩国与欧洲国家双边关系发展，也是在国际秩序深刻变化背景下，围绕和平、繁荣、团结与合作等共同价值，与国际社会共同探讨全球性问题解决方案的重要外交活动。

他说，此次访问将成为韩国在更广阔国际舞台上参与全球治理、推动国际热点问题解决的重要契机。

李在明此次访问比利时，就推动韩国企业拓展欧洲市场等议题进行交流。韩国还同欧洲联盟举行领导人会晤，双方同意推进数字伙伴关系合作，并扩大安全领域合作，共同应对全球性挑战。

在访问意大利期间，韩意双方宣布将两国关系提升为"特别战略伙伴关系"，并同意在先进产业、中小企业、文化、旅游等领域进一步扩大务实合作。

李在明还前往梵蒂冈进行正式访问。当天，李在明还分别会见教皇利奥十四世和梵蒂冈教廷国务卿彼得罗·帕罗林，介绍韩国政府关于推动半岛和平的相关构想，并呼吁梵蒂冈继续支持半岛和平与和解进程。

魏圣洛表示，此次访问期间，韩方围绕乌克兰局势、中东局势、韩半岛和平、经济安全、供应链稳定、危机应对及能源合作等国际社会关注的重要议题，与欧洲方面广泛交换意见，并阐述了韩国政府的立场和主张。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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