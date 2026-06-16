李在明结束欧洲巡访 转赴法国出席G7峰会

纽斯频通讯社首尔6月16日电 韩国总统府国家安保室长魏圣洛当地时间15日在意大利罗马表示，总统李在明结束欧洲访问行程后，将于16日至17日出席在法国举行的七国集团（G7）领导人会议。此次欧洲之行有助于深化韩国与欧洲国家及欧盟合作，并进一步提升韩国参与全球事务的影响力。

图为当地时间15日，韩国总统李在明在意大利罗马与当地韩乔举行座谈会并发表讲话。【图片=KTV截图】

魏圣洛当天在罗马新闻中心举行记者会时表示，此次欧洲访问不仅推动韩国与欧洲国家双边关系发展，也是在国际秩序深刻变化背景下，围绕和平、繁荣、团结与合作等共同价值，与国际社会共同探讨全球性问题解决方案的重要外交活动。

他说，此次访问将成为韩国在更广阔国际舞台上参与全球治理、推动国际热点问题解决的重要契机。

李在明此次访问比利时，就推动韩国企业拓展欧洲市场等议题进行交流。韩国还同欧洲联盟举行领导人会晤，双方同意推进数字伙伴关系合作，并扩大安全领域合作，共同应对全球性挑战。

在访问意大利期间，韩意双方宣布将两国关系提升为"特别战略伙伴关系"，并同意在先进产业、中小企业、文化、旅游等领域进一步扩大务实合作。

李在明还前往梵蒂冈进行正式访问。当天，李在明还分别会见教皇利奥十四世和梵蒂冈教廷国务卿彼得罗·帕罗林，介绍韩国政府关于推动半岛和平的相关构想，并呼吁梵蒂冈继续支持半岛和平与和解进程。

魏圣洛表示，此次访问期间，韩方围绕乌克兰局势、中东局势、韩半岛和平、经济安全、供应链稳定、危机应对及能源合作等国际社会关注的重要议题，与欧洲方面广泛交换意见，并阐述了韩国政府的立场和主张。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社