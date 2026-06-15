微软报告：韩企员工AI焦虑高于全球平均水平

纽斯频通讯社首尔6月15日电 微软公司15日发布《2026全球工作趋势指数（Work Trend Index）》年度报告显示，韩国企业员工对人工智能（AI）应用的紧迫感高于全球平均水平，但企业高层在AI战略规划和组织支持方面相对不足，企业AI转型仍面临组织体系滞后的挑战。

【插图=AI生成】

报告指出，随着AI智能体（AI Agent）加速普及，企业正进入新的工作模式转型期。然而，员工个人的AI应用能力与组织支持体系之间存在明显差距，形成所谓"转型悖论"。

调查显示，全球范围内有65%的受访者认为"若不快速适应AI就会落后"，但仅有26%的受访者认为企业高层能够提供清晰且持续一致的AI发展方向。

在韩国，这一矛盾表现得更为明显。调查显示，78%的韩国员工对AI带来的竞争压力和职业挑战表示担忧，高于全球平均水平；而认为企业高层与员工在AI战略方向上保持一致的受访者仅占16%，低于全球水平。

报告认为，当前不少企业虽开始引入AI技术，但绩效评价体系、激励机制和管理规范仍停留在传统模式。全球调查中，45%的受访者表示，相较于重新设计工作流程，维持现有工作目标更为稳妥；韩国受访者中持相同观点的比例为43%。

与此同时，认为即便短期内难以产生直接成果，企业也应对工作流程创新尝试给予奖励的受访者比例，全球为13%，韩国仅7%，反映出韩国企业在鼓励创新和推动组织变革方面仍存在不足。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社